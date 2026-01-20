岭大颁授荣誉院士予4人 包括叶国谦、林天福等

岭南大学昨日举行荣誉院士颁授典礼，由岭大校董会主席姚祖辉向4名杰出人士颁授荣誉院士衔，4人分别为立法会议员陈振英、前港区全国人大代表叶国谦、机管局主席林天福及立法会前议员吴亮星，以表彰他们在专业领域的卓越成就，以及对社会与教育的重要贡献。

吴亮星代表致谢 盼共同为岭大发展助力

吴亮星代表全体荣誉院士致谢辞时表示，另外3人都在不同岗位为香港的繁荣稳定作出贡献。他指叶国谦长期致力教育及社会服务，作育英才，桃李满门。林天福历任政府政务官、贸易发展局总裁及机场管理局行政总裁。陈振英则长期服务银行业，现为立法会议员。

吴亮星续称，4名荣誉院士均以成为「岭南人」为荣，期待未来能共同为大学贡献绵力。他分享自己早年曾担任岭大校董及咨议会成员，认识到大学推行以学生为本的教学模式，注重师生的紧密关系，更强调双向互动的教学法，培养学生高水平的思考能力、分析能力以及独立研究的能动。他衷心祝愿岭大沿着前人的足迹不断向前发展，为香港作育英才，桃李芬芳。

