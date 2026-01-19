第四十一届星岛辩论 | 李兆基中学反击略胜一筹

这场赛事由正方圣言中学对反方顺德联谊总会李兆基中学，辩题为「收紧本港人才计划下本地生定义能有效堵塞『考试移民』」。

香港透过高才通计划吸引人才来港发展，并允许人才18岁以下受养子女来港，但此举造成受养人申请大学联招人数急升超过四成。正方指出，连当局也承认有人利用此计划作为捷径帮助非本地生获得本地生身份，形成所谓「考试移民」。较早前，当局提出要求持有签证的学生必须在香港居住满两年，才能获得本地生身份。正方倡议延长居港年期至7年，始能获得本地生资格。

正方认为这样可以筛除短期投资者，设定7年居港要求可减少仅为获得本地学生身份而来的短期投资者；而且能够公平分配资源，事关其他公共福利如长者津贴亦须居港7年才可获得，以免「考试移民」占用香港资源。

反方则指出近年「假人才」问题屡见不鲜，即有申请人当子女入读大学后便离开，并非想长期留港作出贡献。一心只为申请教资会资助的学士学位，因学费和入学难度也较低。反方续举例，指出有香港学校接受内地生以高达20万元的学费购买学籍，甚至有「假人才」家长伪造入息证明来申请高才通，这些都反映制度存有漏洞，仅靠修改本地生定义不足以解决问题。

评判认为，双方在「考试移民」问题上分歧明显，正方尝试从公平性入手，反方则聚焦受养人及其家长未能贡献香港，这种不对焦的情况影响了讨论效果。最终胜负关键在于哪一方犯错较多及主动进攻能力。由于反方主动攻击对手。相比下，正方内容上缺乏推进，加上反方举例较佳，获判胜出。其主辩李雅雯夺得「最佳辩论员」奖，第一副辩邓梓轩则夺「最佳交互答问辩论员」奖。

