Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第四十一届星岛辩论 | 李兆基中学反击略胜一筹

教育新闻
更新时间：11:53 2026-01-19 HKT
发布时间：11:53 2026-01-19 HKT

这场赛事由正方圣言中学对反方顺德联谊总会李兆基中学，辩题为「收紧本港人才计划下本地生定义能有效堵塞『考试移民』」。

香港透过高才通计划吸引人才来港发展，并允许人才18岁以下受养子女来港，但此举造成受养人申请大学联招人数急升超过四成。正方指出，连当局也承认有人利用此计划作为捷径帮助非本地生获得本地生身份，形成所谓「考试移民」。较早前，当局提出要求持有签证的学生必须在香港居住满两年，才能获得本地生身份。正方倡议延长居港年期至7年，始能获得本地生资格。

正方认为这样可以筛除短期投资者，设定7年居港要求可减少仅为获得本地学生身份而来的短期投资者；而且能够公平分配资源，事关其他公共福利如长者津贴亦须居港7年才可获得，以免「考试移民」占用香港资源。

反方则指出近年「假人才」问题屡见不鲜，即有申请人当子女入读大学后便离开，并非想长期留港作出贡献。一心只为申请教资会资助的学士学位，因学费和入学难度也较低。反方续举例，指出有香港学校接受内地生以高达20万元的学费购买学籍，甚至有「假人才」家长伪造入息证明来申请高才通，这些都反映制度存有漏洞，仅靠修改本地生定义不足以解决问题。

评判认为，双方在「考试移民」问题上分歧明显，正方尝试从公平性入手，反方则聚焦受养人及其家长未能贡献香港，这种不对焦的情况影响了讨论效果。最终胜负关键在于哪一方犯错较多及主动进攻能力。由于反方主动攻击对手。相比下，正方内容上缺乏推进，加上反方举例较佳，获判胜出。其主辩李雅雯夺得「最佳辩论员」奖，第一副辩邓梓轩则夺「最佳交互答问辩论员」奖。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
22小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
16小时前
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
18小时前
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
突发
2小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
20小时前
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
宏观经济
6小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
2026-01-18 11:15 HKT
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
14小时前
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
20小时前