港大医学院全港首办「Go WHO」宣讲会 学者：冀鼓励更多人投身公共衞生事业

香港大学医学院最近举办全港首个世衞人才培训项目「Go WHO」宣讲会（Go WHO Workshop），活动内容包括模拟面试等，吸引共43人参与，当中包括修读公共衞生硕士课程的学生。港大医学院公共衞生学院院长贝大为（David Bishai）接受《星岛》访问时表示，近年本港报读公共衞生相关课程的人数呈上升趋势，学院期望通过举办此次活动，以鼓励更多年轻人投身公共衞生事业。

贝大为（右）表示，近年本港报读公共衞生相关课程的人数呈上升趋势。欧文瀚摄

世衞代表Tamás Landesz（中）于本港首个「Go WHO」宣讲会上，跟参加者进行深入讨论和分享。港大医学院提供

贝大为向本报表示，港大医学院于去年11月举行本港首个「Go WHO」宣讲会，由世衞代表与参加者分享及作深入讨论，冀提高他们对世衞及公共衞生事业的认识。活动内容包括模拟面试、单独对谈等，共吸引43人出席，包括来自港大、香港中文大学等院校相关学系的学生，当中部分人修读公共衞生硕士课程，亦有参加者修读医科、牙医等课程。

美国去年宣布启动退出世衞程序，世衞亦出现资金缺口；中国其后宣布，未来5年额外向世衞提供5亿美元资金，承诺继续支持世衞的工作。贝大为形容，美国退出的决定对世衞构成打击，中国则对支持世衞的运作有显著贡献。

他指出，近年包括香港及内地在内的亚洲地区，越来越多人报读公共衞生相关课程，「经历疫情后，不少年轻人希望找出更好的解决方案，接受相关训练」，而世衞是投身公共衞生事业的理想出路之一。他亦指，公共衞生与本港的经济发展相辅相成，如期望本港的经济持续发展、吸纳人才和资金，市民的健康需要先得到保障；加深对世衞工作的理解，也有助本港发展医疗相关产业。

有份参与「Go WHO」宣讲会的港大医学院公共衞生硕士应届毕业生张家槄表示，自己一直对公共衞生议题感兴趣，并期望加入世衞，参与相关研究或管理工作。与会的世衞代表当时指导自己如何增加获聘的机会，「例如在履历表上的工作，需具体描述处理了甚么健康问题、队伍大小、实际工作、帮到多少人等。」

另一名港大医学院公共衞生硕士应届毕业生Marafa Labib Mohammed引述世衞代表在活动上指，由于资金问题，世衞可能到今年年中才开始有空缺，他在此期间将提升自己的技能，又认为目前本港的初创和院校之中，不乏涉及衞生、保健方面的工作或从事研究的机会。

