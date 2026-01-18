中大举办「全国海洋知识竞赛香港选拔赛」总决赛 卢煜明：鼓励市民认识及关心海洋
香港中文大学今日（18日）举办「第十五届全国海洋知识竞赛香港选拔赛」总决赛及颁奖典礼，中大校长卢煜明致辞时表示，期望通过是次比赛，鼓励香港市民认识海洋及关心海洋。
逾400大专生报名参赛
「全国海洋知识竞赛」自2008年创办，由中华人民共和国自然资源部、共青团中央及海军政治工作部共同主办，今届竞赛首次增设香港区选拔赛，并由中大主办。香港区选拔赛赛事历时数月，今日举行总决赛及颁奖典礼，主礼嘉宾包括自然资源部国际合作司（海洋权益司）司长陈丹红、自然资源部宣传教育中心主任夏俊、中大校长卢煜明等。
卢煜明表示，香港区选拔赛自去年9月开展后反应热烈，吸引全港20间大专院校逾400名大专生报名参赛。比赛亦设公众线上问答游戏，吸引近80间中小学及公众参与，报名人数超过2万人，「我们希望通过这个比赛，鼓励香港同胞认识海洋、关心海洋。」
