Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大举办「全国海洋知识竞赛香港选拔赛」总决赛 卢煜明：鼓励市民认识及关心海洋

教育新闻
更新时间：14:15 2026-01-18 HKT
发布时间：14:15 2026-01-18 HKT

香港中文大学今日（18日）举办「第十五届全国海洋知识竞赛香港选拔赛」总决赛及颁奖典礼，中大校长卢煜明致辞时表示，期望通过是次比赛，鼓励香港市民认识海洋及关心海洋。

逾400大专生报名参赛

中大今日举办「第十五届全国海洋知识竞赛香港选拔赛」总决赛及颁奖典礼，主礼嘉宾包括自然资源部国际合作司（海洋权益司）司长陈丹红（前排左）、自然资源部宣传教育中心主任夏俊（前排右）、中大校长卢煜明（前排中）等。陈嘉婉摄
中大今日举办「第十五届全国海洋知识竞赛香港选拔赛」总决赛及颁奖典礼，主礼嘉宾包括自然资源部国际合作司（海洋权益司）司长陈丹红（前排左）、自然资源部宣传教育中心主任夏俊（前排右）、中大校长卢煜明（前排中）等。陈嘉婉摄
卢煜明（左）及陈丹红（右）向大专生组冠军得主颁发奖项。陈嘉婉摄
卢煜明（左）及陈丹红（右）向大专生组冠军得主颁发奖项。陈嘉婉摄

「全国海洋知识竞赛」自2008年创办，由中华人民共和国自然资源部、共青团中央及海军政治工作部共同主办，今届竞赛首次增设香港区选拔赛，并由中大主办。香港区选拔赛赛事历时数月，今日举行总决赛及颁奖典礼，主礼嘉宾包括自然资源部国际合作司（海洋权益司）司长陈丹红、自然资源部宣传教育中心主任夏俊、中大校长卢煜明等。

卢煜明表示，香港区选拔赛自去年9月开展后反应热烈，吸引全港20间大专院校逾400名大专生报名参赛。比赛亦设公众线上问答游戏，吸引近80间中小学及公众参与，报名人数超过2万人，「我们希望通过这个比赛，鼓励香港同胞认识海洋、关心海洋。」

本报记者

延伸阅读：

中大校董会人事任命 选出或委任6人为校董

中大文物馆罗桂祥阁获颁「全年建筑大奖」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:04
渣打马拉松2026．持续更新︱田总总结赛事：截至11时共30位跑手送院 1517人需接受治疗 有跑手休克
社会
2小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
23小时前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
16小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
22小时前
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
01:04
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
突发
3小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
2小时前
01:39
渣打马拉松2026｜周润发跑10K两个钟冲线 参赛「志在同观众打招呼 」：最紧要享受过程！
社会
4小时前
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
00:11
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
影视圈
6小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
21小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
2026-01-16 18:19 HKT