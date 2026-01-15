Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小一统一派位「世袭生」蚕食学额持续放缓 相关学校总数按年减逾一成

更新时间：07:30 2026-01-15 HKT
发布时间：07:30 2026-01-15 HKT

2026年度小一入学统一派位将于下周一起接受选校申请，教育局昨日分发统一派位的选校资料。《星岛》统计自行分配学位和统一派位学额并作推算，发现有「世袭生」蚕食统一派位学额的全港学校总数，较2025年度减少逾一成，另有逾10间小学在自行收生阶段仅录取个位数学生。资助小学校长会主席陈淑仪接受本报访问时表示，「世袭生」蚕食学额情况放缓，料与学龄人口结构性下跌有关，她认为长远而言，政府应加强鼓励市民生育。

料至少10校自行收生个位数

本报对比2025年度及2026年度小一入学自行分配学位及统一派位阶段的学额，发现2026年度全港估计共有218间小学出现「世袭生」蚕食统一派位学额的情况，学校总数较2025年度减少30间，按年跌幅约12%。若以校网计算，今年共有18个校网于「世袭生」蚕食统一派位学额的整体情况有所放缓、有「世袭生」蚕食学额情况出现的学校总数较去年减少。其中，屯门区70校网今年共有9间学校有「世袭生」蚕食学额的情况，较去年减少4间。

根据政府早前公布的推算数字，2026年居港6岁学龄人口估计共有约4.7万人，较2025年减少1600人，适龄升小人口减少较多的地区，包括分别减少300人的沙田区和东区。本报分析数字显示，沙田区88、89和91校网今年合共有20间小学出现蚕食学额的情况，按年共减少3间学校。东区14校网出现蚕食学额情况的学校总数按年增加一间，16校网则按年减少两间。 

如对比各小学于自行分配学位及统一派位的学额统计数据，估计今年至少有10间小学在自行收生阶段仅取录个位数的学生，其中一间位于将军澳区的小学更是「零取录」。按数据推算，位于沙田区的吴氏宗亲总会泰伯纪念学校于自行收生阶段录取3人，校方昨回复本报查询时表示，今年自行收生人数与近年相若，学校会继续投放更多资源提升教育质素，而该校将有10%毕业生可获优才（杨殷有娣）书院优先面试名额，自从此消息公布，「已收到不少家长查询，学校对于小一收生感到积极乐观。」

另外，跨境生专网今年共提供379个学额，较去年增加7个；有关学额分布于5个校网，当中72校网占117个，80校网有86个。

校长︰政府应加强鼓励生育

资助小学校长会主席陈淑仪认为，「世袭生」蚕食学额情况放缓，料与学龄人口结构性下跌有关。按政府推算数字，未来数年居港6岁学龄人口料持续下跌，她指学界知悉情况最少会持续到2029年，一直有讨论如何招收非本地生。她认为长远而言，政府应加强鼓励市民生育。

今年「世袭生」蚕食统一派位学额的情况持续放缓，津贴小学议会顾问张作芳指出，家长可尝试为子女选择心仪的学校，并建议家长按子女的兴趣或特质选校，「小朋友6岁时已能大约看到他们的发展方向，再看看学校的特色，例如在学术、音乐、体育等哪方面表现较突出。」

本报记者

