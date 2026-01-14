4诺贝尔奖得主与科大师生「炉边对谈」 叶玉如：体现跨学科跨地域合作

林道诺贝尔奖得主大会继前日于香港大学举办「诺贝尔英雄论坛」后，昨日再与香港科技大学联合举办「诺贝尔英雄＠科大」学术盛会。活动邀得4名分别属于生理学或医学、经济学、物理学领域的诺贝尔奖得主，与逾400名师生及公众近距离交流。科大校长叶玉如在开幕致辞中表示，大学正迈向「科大3.0」发展阶段，包括筹建香港第三间医学院，整合临床医学与科技创新；此次活动正是大学推动跨学科、跨地域合作的重要体现。

「教育是充满活力的对话」

「诺贝尔英雄＠科大」以「Visionaries in Dialogue」为主题，通过「炉边对谈」与互动问答，搭建公众与诺贝尔奖得主直接交流的桥梁。出席对谈环节的学者包括1998年生理学或医学奖得主伊格纳罗（Louis J. Ignarro）、2001年生理学或医学奖得主亨特（Tim Hunt）、1997年经济科学奖得主莫顿（Robert C. Merton）及2010年物理学奖得主诺沃肖诺夫（Konstantin Novoselov）。

科大校长叶玉如在开幕致辞中表示，科大致力推动科研成果产业化，正迈向「科大3.0」，包括筹建香港第三间医学院，着力整合临床医学与科技创新。此次盛会对科大及本地科学界而言，无疑是「意义非凡的里程碑（significant milestones）」。她指出，「教育从非单向的知识传递，而是一场充满活力的对话，它拓展了我们的想像力，并重塑了我们原有的认知」，诺奖得主的科研旅程所体现的好奇心、创造力与韧性，正是科大培育的核心素质；其成就亦印证了科学与经济无国界，跨领域、跨境合作对于应对全球挑战至关重要。

吁年轻学者保持好奇心

「炉边对谈」环节由科大校董会成员兼管理学系客座教授罗宝文主持，4名诺奖得主分享科研历程与人生感悟。其中，伊格纳罗透露，当年因好奇「香烟烟雾为何可以放松血管」展开探索，最终发现一氧化氮可以治疗高血压，也可以预防冠状动脉疾病与中风等心血管疾病。他强调，「好奇心是任何领域成功的关键」，呼吁年轻学者保持好奇心，不随波逐流，「开辟属于自己的道路，跳出思维框架」。

有出席者问及科研过程中曾遇困境，伊格纳罗坦言「经常都会（all the time）」。他回忆，当初发现硝酸甘油在人体内转化成一氧化氮并可舒张血管，却被学界认为「疯了」，申请经费屡遭拒绝。为继续研究，他动用个人积蓄，甚至说服母亲提供资金，最终成功发表研究。他以自身经历勉励众人「永远不能放弃」。

此外，有出席者关注人工智能（AI）对金融领域的影响。莫顿将AI定义为「辅助性资讯工具」，认同AI在各领域都将发挥重要作用，能协助人们迅速处理「不感兴趣却必须做的事」。但他同时强调，经济学与AI的发展皆需保持竞争心态，而非被动停滞。在当前AI领域的白热化竞争下，「大家都在互相较劲，力求更快、更好的技术发展」，他建议年轻学者务必「保持一定的常理判断（keep some common sense）」。

记者 钟绰盈

