研究报告：21个法律范畴或对非异性婚姻关系者出现差别待遇

同性伴侣权益议题受社会关注，香港中文大学性别研究课程昨日发布研究报告，指出香港同性伴侣在法律承认与权益保障方面虽有局部进展，但整体仍存在显著差距与新的差异，共识别出21个可能因「关系状况」而出现差别待遇的法律范畴。研究团队期望，报告可引起社会对同性伴侣相关政策的关注，让持份者及相关机构了解法律现状。中大性别研究课程副教授兼该报告特约编辑孙耀东表示，「这些差别对待贯穿一个人的关系形成至生命终结的全过程，给同性伴侣的生活带来重大实质影响。」

学者：差别对待影响同性伴侣生活

叶剑廉表示，香港同性伴侣权益的改善，主要源于个别司法覆核案件。佘丹薇摄

孙耀东表示，这些差别对待贯穿一个人从关系形成到生命终结的全过程。佘丹薇摄

该报告由「安理谢尔曼思特灵律师事务所」以义务形式进行法律检讨，共识别出21个可能因「关系状况」而出现差别待遇的法律范畴，涵盖破产、罪行和家庭暴力、死亡、雇佣及房屋等。香港律师兼该报告主编叶剑廉表示，自2019年以来，香港同性伴侣权益的改善主要源于个别司法覆核案件，例如「Angus争取公务员配偶福利」、「Nick争取以一般家庭名义申请公屋」等案件，然而，相关的司法覆核只是特定的改变，而非整体立法改革。

孙耀东补充，异性婚姻伴侣享有多项法定保障，包括医疗决策参与、合葬安排、关系终止等法律程序，但同性伴侣在这方面则没有明确保障，他以电影《从今以后》为例，「都是实实在在去讲及类似的话题。」他指这些差别对待贯穿一个人从关系形成到生命终结的全过程，对同性伴侣的生活造成实质且重大的影响，「差别待遇的影响亦延伸至非传统婚姻关系人士以外，限制了政府政策的覆盖面并妨碍有效执法，进而影响更广泛的香港社会。」

与此同时，此研究发现，新制定的法例反而可能产生新的差别对待，例如在「起底」相关罪行、私营医疗设施投诉等，相关条文仅明确针对本港法律承认的异性婚姻关系，而同性伴侣则没有相关的指引。

团队吁制定框架 考量不同关系状况

安理谢尔曼思特灵律师事务所顾问律师黄子辉表示，是次研究报告以2019年的报告为基础，再进一步扩展及更新。佘丹薇摄

报告援引多项民意调查显示，香港社会对同性婚姻的支持度呈上升趋势，并指超过7成的本地性小众人士期望其稳定关系能获得法律承认。研究团队指出，亚洲国家包括尼泊尔及泰国，已在法律上承认同性婚姻，日本亦有相关法律诉讼推进。他们希望香港政府可以进行全面的法律检讨，制定涵盖权利与义务的统一关系承认框架，优先解决婚姻平等问题，并在未来政策制定中系统性考量不同关系状况，以促进社会公正与包容。

记者 佘丹薇

延伸阅读：

中大调查：仅2.9%人与同性伴侣有法定关系 学者促加快落实同性权益法例工作

终院裁定海外同性婚姻终极上诉案部分得直 学者指民事结合属可替代方法

