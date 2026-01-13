诺贝尔英雄论坛 6诺奖得主聚首港大 陈国基：显示香港决心在全球创新发挥作用

香港大学昨日与林道诺贝尔奖得主大会联合举办「诺贝尔英雄论坛：引领科学与未来」，邀得6名诺贝尔奖得主就多项议题展开对话，包括人工智能（AI）对科研和日常生活的影响，逾800人出席论坛。政务司司长陈国基致辞时指出，今次论坛显示香港决心在全球创新浪潮中发挥作用；港大校长张翔期望与会者能吸收6名学者的经验，推动科研发展和成果转化，以造福全人类。

张翔冀助推动科研发展

张翔期望透过6位诺贝尔奖得主的真知灼见，可推动基础科研发展、促进成果转化，并造福全人类。欧文瀚摄

与会的诺贝尔奖得主，包括1997年经济科学奖得主莫顿（Robert C. Merton）、1998年生理学或医学奖得主伊格纳罗（Louis J. Ignarro）、2001年生理学或医学奖得主亨特（Tim Hunt）、2002年化学奖得主维特里希（Kurt Wüthrich）、2010年物理学奖得主诺沃肖诺夫（Konstantin Novoselov），以及现为港大激光物理学讲座教授的2023年物理学奖得主克劳斯（Ferenc Krausz）。

陈国基在开场致辞时指，今次对话不仅是一场学术盛会，更是全球顶尖科学家的智慧汇聚，并充分显示香港决心在全球创新浪潮中发挥作用。他强调香港的目标是成为首屈一指的国际创新科技枢纽，而人才是香港发展的动力，表明香港向所有科学家、研究人员等提供平台及资金，以实现富有远见的想法。

张翔表示，未来人口增长、气候变化等带来的问题本应可靠科学探索解决，但地缘政治令国际合作变得更困难，「当今全球科学界正面临如何携手实现共同目标，促进世界繁荣的挑战。在应对各种挑战的同时，我们期望透过6位诺贝尔奖得主的真知灼见，推动基础科研发展、促进成果转化，并造福全人类。」

论坛吸引逾800人出席

是次论坛设有两场专题讨论，期间亦曾谈及AI对科研和生活带来的影响。其中，克劳斯认为AI有助科学家免于处理需费大量时间的常规工作，让他们有时间进行更多思考，「我们不应该害怕AI，应该尽可能地使用它，但不要期望AI能代替我们进行创意思考。」亨特则坦言自己是「AI怀疑者」，认为AI只是知悉「现在」，难以协助探索自然中的未知。

港大副校长（大学拓展）汪扬对诺贝尔奖得主来访感荣幸，被问到目前地缘政治对科学发展的影响，汪扬坦言目前国际化的科学交流出现退步，特别是与美国有关的人为障碍越来越多，「但来香港仍是相对自由，与欧洲学者的交流也没有障碍。」

论坛吸引逾800名师生及嘉宾参与，港大社会工作及社会行政学系助理教授高见是其中之一。他向本报表示，相信诺贝尔奖得主的经历能对新一代带来启发，亦期望自己日后能投入个人有兴趣的方向，为人类开拓知识边界。

记者 欧文瀚

延伸阅读：

诺贝尔奖得主Ferenc Krausz加入港大 发表首场讲座 吸引逾800人出席

诺奖得主Ferenc Krausz加盟港大 冀推动预防医疗