中史｜年度中国历史人物 林则徐以逾9.4万票当选

由国史教育中心（香港）主办的第八届「中国历史人物选举」，昨日举行颁奖礼，厉行销烟及禁烟行动的清朝林则徐以逾9.4万票，当选年度中国历史人物。全港共有逾400间中小学的师生及公众人士投票，总票数近14万票，票数创下历届新高。

共有5名候选历史人物

本年度「中国历史人物选举」以「时代精神，改革为民」为主题，由专家学者选出5名历史人物，再让全港师生于去年10月中至11月中，票选其中一名胜出者，成为历史人物。5名候选历史人物包括汉朝的董仲舒、唐朝的魏征、宋朝的范仲淹、明朝的张居正，以及清朝的林则徐，最终由林则徐高票当选。

教育局常任秘书长陈颖韶致辞时表示，5位候选的历史人物，均以安国为民的精神，以积极革新的意志迎难而上，她期望学生可借此次选举，感悟历史人物的报国抱负及爱国情怀。

有中小学获「最佳活动推广奖」金奖

另外，侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校的高小学生凭短片获得「最佳活动推广奖」金奖，其中，六年级生邓奕禧分享，自己受哥哥影响而爱上中史，在是次短片活动，他饰演董仲舒，不仅深入了解「罢黜百家，独尊儒术」的历史背景，更深入了解到历史人物的魅力。

同样获得「最佳活动推广」金奖的张沛松纪念中学学生，则以演讲形式参与，并整合英文、公民、国民教育等多个范畴的内容。中六学生李乐钧表示，学校已是第六届参与这项活动，历届亦曾获得金奖及优异成绩，「给予到很大的动力予学校，继续鼓励同学学习中国历史。」

记者 佘丹薇

