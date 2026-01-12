小一统一派位2026｜下周一起接受申请 教育局后日寄出选校通知书

教育局今日（12日）提醒家长，小一入学统一派位将于下周一（19日）起至25日接受选校申请。凡子女已参加本年度小一入学统筹办法但未获自行分配学位的家长，可透过统一派位获派官立或资助小学的小一学位，有关家长须于本月19日至25日期间选校，局方将于本月14日向各家长寄出选校通知书。

教育局本月 14 日寄选校通知书

教育局已将小一入学申请全面电子化。局方指，如家长已登记「小一入学电子平台」帐户并以「智方便+」完成绑定，可于本月19日至25日期间，直接透过电子平台递交统一派位「选择学校表格」。

局方将于本月14日向各家长寄出选校通知书，考虑到不同家长的需求，家长仍可以纸本形式递交「选择学校表格」。选择纸本递交表格的家长，须按通知书的建议时段 ,前往指定统一派位中心办理。

6月3日起可查阅派位结果

至于派位结果查询，已使用「智方便」或「智方便+」启动「小一入学电子平台」帐户的家长，可于6月3日上午10时起透过电子平台查阅统一派位结果。家长如欲于6月3日透过电话短讯接收派位结果，须在「选择学校表格」填选有关安排。此外，派位结果会于6月3至4日透过邮递方式通知家长。

本报记者

延伸阅读：

小一自行分配学位2026｜家长今到喇沙交表 称儿子立志从医 「晚上12点都要自己做功课」

小一自行分配学位｜11.24公布结果 约2万学童获派官津学位 成功率52.3%创20年新高