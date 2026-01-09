Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局推文凭试打气短片 状元运动员齐撑考生

教育新闻
更新时间：18:37 2026-01-09 HKT
2026年文凭试笔试将于4月开考，正值中六学生全力备考之际，教育局课程发展处制作了一系列共3套文凭试打气短片，分别于1月、3月及7月陆续推出，为应届考生送上支持与鼓励。首套以「同行有光」为主题的短片已正式在各平台上线。

首套短片以「同行有光」为主题，邀请到课程发展议会委员关志恒、2025年文凭试状元王海博及2025年文凭试考生张天岚，以及中国香港象棋运动员黄学谦及林嘉欣等5名嘉宾参与，分享自身经历及体会，鼓励同学以积极正面心态迎接挑战。林嘉欣及黄学谦在短片中表示，「人生如棋」，每一局都充满挑战与机会，相信有老师与同学的陪伴，发挥同行者的力量，或可帮助同学突破盲点，打破困局，创造「棋」绩。

王海博表示，同学间的互相帮忙，让他充满动力，继续坚持下去。他相信天道酬勤，鼓励考生只要全心投入，一定会有回报。短片已全面覆盖多个官方平台，包括中六学生资讯专页打气区、教育局YouTube频道、教育局教育多媒体网站等，同时同步于港台电视32播放。

教育局表示，将持续为应届考生提供适切支援。同学可透过中六学生资讯专页，获取有关文凭试及支援措施的资讯，以配合备战文凭试及规划未来发展路向。

本报记者

