沈向洋获再度委任为科大校董会主席 廖长城续任顾问委员会主席

政府今日（9日）刊宪，公布根据《香港科技大学条例》（第1141章）有关条文的规定，再度委任沈向洋为科大校董会主席、廖长城为科大顾问委员会主席，二人的任期均为3年。

任期3年 3月6日起生效

廖长城获再度委任为科大顾问委员会主席。资料图片

廖长城于2023年3月初卸任科大校董会主席后，随即出任科大顾问委员会主席，并由沈向洋接任校董会主席一职至今，二人的任期即将届满。政府今日刊宪，分别委任廖长城及沈向洋续任科大顾问委员会主席及校董会主席，由今年3月6日起生效，任期3年。

翻查资料，沈向洋曾任微软全球执行副总裁，负责微软的整体人工智能策略、研究及发展工作，监督人工智能的产品开发，包括多语言网络搜寻引擎Bing及聊天机械人小冰等。廖长城曾任科大校董会主席8年，亦历任多项公职，包括曾出任高等法院暂委法官、行政会议非官守议员等。

本报记者

延伸阅读：

科大13研究项目获研资局资助 总额逾7700万

科大「海上讲堂」 300中小学生探索印度洋奥秘 学者：实践活动助激发兴趣 │ 专访

