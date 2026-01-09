Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沈向洋获再度委任为科大校董会主席 廖长城续任顾问委员会主席

教育新闻
更新时间：16:04 2026-01-09 HKT
发布时间：16:04 2026-01-09 HKT

政府今日（9日）刊宪，公布根据《香港科技大学条例》（第1141章）有关条文的规定，再度委任沈向洋为科大校董会主席、廖长城为科大顾问委员会主席，二人的任期均为3年。

任期3年 3月6日起生效

廖长城获再度委任为科大顾问委员会主席。资料图片
廖长城获再度委任为科大顾问委员会主席。资料图片

廖长城于2023年3月初卸任科大校董会主席后，随即出任科大顾问委员会主席，并由沈向洋接任校董会主席一职至今，二人的任期即将届满。政府今日刊宪，分别委任廖长城及沈向洋续任科大顾问委员会主席及校董会主席，由今年3月6日起生效，任期3年。

翻查资料，沈向洋曾任微软全球执行副总裁，负责微软的整体人工智能策略、研究及发展工作，监督人工智能的产品开发，包括多语言网络搜寻引擎Bing及聊天机械人小冰等。廖长城曾任科大校董会主席8年，亦历任多项公职，包括曾出任高等法院暂委法官、行政会议非官守议员等。

本报记者

