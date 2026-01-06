中介声称提供「教授内推」助优先取录 索价8万元人民币 教育局：不存在「保证取录」途径

不少院校的硕士课程正接受下学年入学申请，香港教育大学近日发出声明，指发现有不明人士在社交媒体发布校内课程的招生详情作商业用途，内容包括收生准则、评分机制及面试策略等。《星岛》记者向其中一间中介公司查询，对方声称可通过内部推荐，让申请者与教大的教授「打招呼」，协助申请者「合法合规」优先获教大的硕士课程取录，并收取8万元人民币服务费。

声称负责人与教大教授熟络 助「打招呼」

本报记者佯装硕士课程申请人，向一间活跃于内地社交平台「小红书」、名为「留学锦鲤补给站」的中介公司查询，对方声称可通过内部推荐「打招呼」，协助学生获得优先录取。

记者以申请教大硕士课程为由，接触该中介公司，对方首先要求提供学历及成绩，并引导记者转用微信继续沟通。在微信对话中，一名自称「李老师」的移民留学经理向记者讲解相关内容，据「李老师」提供的资料，该公司的地址位于深圳福田，香港的办公地点则位于九龙湾创豪坊。

「李老师」称，可为记者提供两种服务方案，其一为「普申」，收费13800元人民币，包括文书指导、面试准备、录取及签证安排，并称其服务涵盖至毕业；另一为「资源型」申请，费用达8万元人民币。记者追问何谓「资源型」，对方解释公司内有两名教大博士，其中负责人「跟教大很多专业教授都很熟」，可协助「跟专业老师帮你打打招呼，优先录取你」，并暗示「大家懂的都懂」。

中介声称「合法合规」 强调学生须符基本条件

对于此说法，记者询问该操作是否合法，对方坚称「合法合规」，并描述具体做法为「将申请编号给那边的老师」，更再度暗示「不用说什么，大家都懂」。不过，「李老师」亦补充，其「资源」仅适用于背景已符合学校基本条件的学生。

教大：从未与中介合作

教大于上月在「小红书」官方帐号声明中强调，表示从未与中国内地或香港的中介机构合作招生，亦无将课程招生详情披露给予个别人士以作商业用途，并表示不鼓励学生委托第三方处理入学申请。此外，香港大学亦于微信平台发声明，表示校方从未授权任何内地中介招生，亦不存在「教授内推」等非正规渠道。

教育局：不存在「内部推荐」

教育局回复本报查询时表示，香港各专上院校已明确表示，并无授权任何留学中介机构取得任何程度的录取权；亦无承诺保证录取经留学中介机构推荐的申请人；更不存在「内部推荐」让申请人「保证取录」的途径。各专上院校已加强留意坊间或网上不良升学中介机构声称可「保证取录」的不实资讯，以及教唆违法等勾当，并主动在其网站、社交媒体及申请表上澄清，提醒所有入学申请资料必须正确无误，绝不姑息违法行为。

