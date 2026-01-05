教大上年度整体盈余仅220万 校方强调财政稳健 未来采审慎策略

多间资助大学近日相继发表2024/25年度的年报和财务报告，根据香港教育大学的最新年报，教大于2024/25年度录得2.74亿元盈余，从一般及发展储备基金调动2.72亿元退还政府后，该年度整体盈余降至约220万元。教大强调其财政状况稳健，将采取审慎的财政策略。另外，教大把「学生支援与发展」列为该校4项主要风险类别之一，指「非本地学生数目的增加改变了学生的组成」，将从多方面减少及管理风险。

向政府退还2.72亿元

教大的2024/25年度财务报告显示，该校于此年度的整体收入约为24.19亿元，较前一年度减少约2100万元，但学费、课程及其他学校收费录得2.16亿元增长，主因是报读非教资会资助课程学生人数增加。大学应教资会要求从一般及发展储备基金退还2.72亿元给政府后，政府总拨款减少2.97亿元。

教大指出，于2024/25年度，大学的总支出约为24.2亿元，较前一年度增加近2.9亿元，当中教学、学术及研究占17.3亿元，相当于该校总支出的71%，并较前一年度增加2.08亿元，主因是大学为提升研究实力及应对教学课程的增长，而增加学术及教学人员的支出。教学支援方面的支出亦较前一年度增加约7800万元，主要用于维护和完善校园实体设施，冀为校内师生提供优质的学习与工作环境。

财务报告亦指，从一般及发展储备基金退还2.72亿元予政府前，大学录得2.74亿元盈余，主要来自非教资会拨款活动的出色表现，惟扣除退款后，大学于此年度的整体收益降至约220万元。在大学及附属机构层面，更录得174万元净亏损，亏损的原因包括香港教育大学附属学校有限公司用于支援其将结束的幼儿园和幼稚园部分的运作而出现约400万元赤字。

对此，校方强调，大学财政状况保持稳健，2024/25年度末录得的累积储备为20.4亿元，未来将采取审慎的财政策略，首重优化资源、扩展收入来源及加强资金风险管理，又将通过开拓自资授课型研究生硕士课程、行政管理教育、知识共享及商业化，以及慈善合作等领域的营运，以确保长远的财务可持续性。

「学生支援与发展」列主要风险

另外，教大于2024/25年报中，继续将人力资源、声誉、资讯系统及网络安全，以及学生支援与发展4项列为大学面对的「主要风险」。在学生支援与发展一项，大学形容非本地学生数目的增加，改变了学生的组成，加上在招募和挽留人才方面的挑战，「对提供充足且有效的学生支援与发展构成影响」。

与前一年度比较，在支援非本地生方面，教大的减缓风险计划中，新增加强适应支援，包括推行防诈骗措施及提供社区导赏，协助他们融入香港生活；亦会扩大对他们的就业支援，提供针对性的职涯指导、技能培训及雇主网络等。

