科研「去性别化」 陆萌茜致力工作家庭间寻求平衡｜专访

【AI助防风减灾系列·科大专访】为应对全球可持续发展面临的多重挑战，香港科技大学世界可持续发展研究院（WSDI）及潘乐陶气候变化与可持续发展研究中心（CCRS）主任陆萌茜，一直积极推动跨部门协作与科研成果转化。而在科研之外，陆萌茜亦是两名幼子的母亲，她接受《星岛》专访时强调，科研的核心在于「去性别化」，对女性学者而言，科研路上最关键的，是在工作与家庭间寻求平衡，并培养面对挑战时的「强大钝感力」。

面对困难及失败 不必过于敏感

陆萌茜于2014年取得纽约哥伦比亚大学博士学位，现身兼科大土木及环境工程学系副教授。作为女性科研学者，她向本报表示，认为科研应「去性别化」，「做技术或者是做科学的话，可能跟性别的关系不是很大，可能每个性别有自己的优势」。她建议女性学者要培养「强大的钝感力」，应对科研路上的质疑与不公。她解释，所谓「钝感力」，是指对挑战、困难甚至失败不必过于敏感，「你可能就是看到了这个（科研）结果不是很好，那就move on（继续前进），时间是不等你的，那你就继续往前走就好了。」

与此同时，陆萌茜表示，女性学者应尽力在工作和家庭之间取得平衡。她育有两名分别为6岁及7岁的幼子，坦言自己最大的挑战莫过于「时间永远不够用」。不过，她也分享，由于她在校工作并居住于科大校园，只要妥善规划时间，她现阶段仍能在事业与家庭中取得平衡。此外，陆萌茜笑称，儿子们常骄傲地向他人介绍「我妈妈很有名，是做科学的」，家庭为她事业的坚实后盾，而事业上的成就也获得家人的认可，成为她持续前进的重要动力。

