席大智：受科研环境及国际化等因素吸引 选择从美国来港发展｜专访

更新时间：07:35 2025-12-26 HKT
【AI助防风减灾系列·港大专访】近年本港致力「抢人才」，去年加入香港大学的席大智也身处「抢人才」的浪潮之中，受到香港的多项优势吸引而来港。他向《星岛》表示，当他仍在美国进行博士后研究时，有些同学已来港工作，「我看他们的发展都很好，然后我就想，这里可能是一个比较好的地方来做学问。」美国总统特朗普今年推出的多项政策，加剧了欧美人才来港发展的趋势，席大智笑言，幸好自己较早来港，当时的求职竞争没有现时那么大。

朋辈对本港及高等院校评价良好

席大智认为本港的科研环境良好，学术氛围甚佳。何君健摄
关于为什么选择来港从事教研工作，港大地球与行星科学系助理教授席大智指原因很多，其中之一是朋辈对于本港高等院校和学术环境的良好评价，「我有一些同学，他们比我早来到香港当老师（学者），然后他们的评价都很好，比如说这边的科研环境、学生的质素、生活节奏等，都比较好。然后呢，我就想，那我也可以来试一下。」对于特朗普政府的政策，他认为对当地的大气科学研究带来影响，「我离开美国的时候，可能比现在好一些，因为新一届美国政府对于气候学科的打击还是比较大的。」

近年本港吸引不少有内地背景的学者，他们的考量往往与香港的国际化环境有关，这亦是席大智的考虑因素之一。他自2022年在美国普林斯顿大学从事博士后研究起，就开始思考前路，「我觉得香港在国际化这方面具吸引力，当然这是相对于内地而言。我当时考虑的就是：留在美国，或回到内地，或到香港来。我之所以到香港来，也是觉得香港是更容易适应的地方。」

另一关键因素，是台风之于香港并不遥远。他指出，「香港本来就很适合做台风相关的（研究）工作，也很适合做（研究成果）应用的工作，因为香港是人口密集的城市，市民又经常受到台风的影响。」本身是西安人的他更指，直至今年「桦加沙」袭港，他才首次亲身经历超强台风吹袭的情况，「我没有那种台风的阅历，其实都是到了香港以后，才第一次见到真正的台风。」

记者 陈嘉婉 钟绰盈

