教大举办座谈会 探讨青少年使用社交媒体的挑战和机遇

社交媒体是学童与青少年连接世界的方式之一，但他们在使用时有机会面对心理健康与安全风险等。为了解香港青少年使用社交媒体的情况，以及学校与家长在培养媒体素养方面的角色，香港教育大学最近举办座谈会探讨相关议题。教大校长李子建表示，唯有家校携手合作，才可协助学童迎接社交媒体带来的挑战和机遇。

校长李子建：家校需携手合作

教大近日举办「香港学童使用社交媒体：研究报告发表暨座谈会」，教大教育发展与创新学院助理教授周雨西、助理副校长（研究）谷明月，以及心理学系副教授梁雅文，分别从儿童权益、社会身份建构及网络欺凌的角度，探讨本港青少年使用社交媒体的习惯，剖析社交媒体对青少年心理及社交行为的影响。

座谈环节由校长李子建主持，他与多名教育界代表，从多个角度探讨中小学及幼儿教育在培养学童适当使用社交媒体方面的角色。李子建指出，家长需要以正向的管教方式引导孩子，学校应制定清晰的政策并提供适切的课程，朋辈之间要互相提点，教师、社工、心理学家等专业人员则需持续研究与推广媒体素养教育。

本报记者

