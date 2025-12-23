杀校｜长洲官中面临「杀校」 离岛区5间小学2026年度中一派位校网改为湾仔区

面临「杀校」的长洲官立中学，早前公布计划与邓肇坚维多利亚官立中学合并，合并拟于2026/27学年展开，以3年时间完成合并，长洲官立中学停办后，在离岛区学校就读的小学生，其升中校网的安排引起家长关注。教育局昨晚回复《星岛》查询时表示，局方决定由2026年度中一派位起，将位于长洲、坪洲及南丫岛5间小学的中一派位升中学校网，由原本所属的离岛区校网，改为湾仔区校网。

教育局已发信通知有关小学

长洲官立中学于本学年的核准中一班级数目为一班，教育局早前公布，该校的后续发展将取决学校会否申请发展方案，以及所申请的发展方案是否获批；而该校于今年10月发出的通告中提及，当局在考虑各方面的因素，包括学龄人口变化、官校整体发展及公帑运用等，决定与邓肇坚维多利亚官立中学合并。合并拟于2026/27学年展开，现时的中四至中六级学生将在校内完成高中课程，中一至中三级学生在完成初中课程后，将于邓肇坚维多利亚官立中学升读中四，整个合并计划将于2028/29学年完成。

当长洲官立中学停办后，长洲岛上将不设资助中学。2026年度中一派位的申请即将展开，教育局昨晚回复本报查询时表示，鉴于长洲官立中学的最新发展对离岛区小六学生的中一派位学校选择有所影响，教育局早前已启动检视离岛区各小学的升中学校网的安排，听取持份者意见。

教育局指出，在检视离岛区各小学的升中学校网时，局方的主要考虑因素包括学生的交通时间和成本、相关地区的学校选择数目及中一学位供求情况、过往中一派位的相关数据等。在综合考虑上述因素和各持份者的意见，并咨询中学学位分配委员会后，教育局决定由2026年度中一派位起，将位于长洲、坪洲及南丫岛5间小学的中一派位升中学校网，由原属新界第九网、即离岛区，调整至香港第二网、即湾仔区，局方已于本月19日发信通知有关小学上述的学校网调整安排。

