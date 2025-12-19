Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

查毅超获委任为浸大校董会副主席 任期3年 明年1月起生效

教育新闻
更新时间：17:19 2025-12-19 HKT
发布时间：17:19 2025-12-19 HKT

除了香港城市大学外，政府今日（19日）亦刊宪，公布根据《香港浸会大学条例》（第1126章）有关条文的规定，委任多名浸大校董会及咨议会新成员，浸大对此表示热烈欢迎。其中，福田集团控股有限公司董事总经理查毅超获委任为浸大校董会副主席，任期3年，由2026年1月1日起生效。

浸大：查毅超将出任咨议会副主席

获新委任为浸大校董会成员的人士，包括获委任为校董会副主席、身兼香港科技园公司主席的查毅超。浸大表示，查毅超的任期由明年1月1日起至2028年12月31日，根据这项任命，他将在同一任期内出任咨议会副主席。

其他获新委任为校董会成员的人士，包括前任建筑署署长林余家慧、资深大律师李律仁，两人的任期均为3年，分别由明年1月1日及2月1日起生效。此外，由香港浸信会联会提名并获行政长官委任的张诚华，将由明年3月1日起出任校董会成员，任期为一年10个月。

本报记者

