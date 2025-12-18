科大研「香港操作机械人」 助嫦娥八号探月球南极

作为中国国家探月工程第四期任务的一部分，嫦娥八号探测器计划于2029年前后发射。香港科技大学去年通过遴选并获国家航天局委任，牵头嫦娥八号国际合作项目、名为「香港操作机械人」的「月面多功能操作机械人暨移动充电站」，科大表示，将与本地、内地和海外的大学及航天科研机构合作研发。

为机械人创建AI驱动操作系统

由高扬（右二）领导的科大团队将牵头「香港操作机械人」的研发。科大提供

根据计划，嫦娥八号将携带包括「香港操作机械人」在内的国际月面机械人科考家族，于月球南极着陆并执行科学探测任务，而机械人将负责把其他探测仪器或传感器搬运到指定位置。为应付月球表面的极度崎岖不平、海拔急剧变化的地形，以及极端温度和缺乏卫星导航系统等状况，科大团队正为机械人创建人工智能驱动的操作系统，确保其在任务进行期间安全运作。

项目由太空机械人专家、科大机械及航空航天工程学系教授高扬领导，她将负责设计核心「操作大脑」。副校长（研究及发展）郑光廷表示，科大将充分发挥在人工智能、机械人、材料科学及热控工程等领域的科研优势，全力推动航天科技成果的转化与应用，相信有助提升香港在航天科技领域的国际竞争力，巩固香港作为国际创新科技中心的地位。

本报记者

延伸阅读：

科大牵头研发高精度探测仪载荷 成首款香港载荷登天宫太空站

科大牵头研嫦娥八号月面机械人