教育局新推拨款计划 促进AI赋能教育 成功申请学校可获50万

教育局今日（16日）向公营学校和直资学校发出通告，公布推出「『智』启学教」拨款计划，以支援中小学善用人工智能（AI）提升学与教效能，计划由即日起接受申请。

施俊辉：学校须按指引运用拨款

教育局副局长施俊辉表示，成功申请的学校会获发一笔过50万元拨款。资料图片

今年《施政报告》提出加大力度推进中小学数字教育，并公布教育局在优质教育基金预留20亿元，推进数字教育策略发展督导委员会提出的相关支援措施。

身兼数字教育策略发展督导委员会主席的教育局副局长施俊辉表示，成功申请的学校会获发一笔过50万元拨款，学校须按指引运用拨款购置、订阅或租用推动AI辅助教学的AI装置或服务，以及资助学生参加能提升学生AI素养与技能相关的活动，「学校一般会于2026年6月30日或以前获发整笔50万元拨款。学校可在2025/26至2027/28学年使用拨款，直至2028年8月31日为止。」

施俊辉亦指，学校可因应其校情和发展需要，灵活运用拨款启动及推动校本促进AI赋能教育的计划。教育局鼓励公帑资助学校申请此计划，全面规划学校数字教育，尤其AI教育，以科技赋能教育。

