科大最新财务报告 上年度录4.54亿盈余 按年下跌约6成 主因向教资会退款

教育新闻
更新时间：06:45 2025-12-16 HKT
发布时间：06:45 2025-12-16 HKT

今年《财政预算案》要求各教资会资助大学须向政府退还合共40亿元储备，《星岛》近日翻查多间大学最新的财务报告，其中，香港科技大学及香港浸会大学的报告均显示，大学退还的款项抵销了2024/25财政年度部分收入的增长。获推荐筹办本港第三间医学院的科大，于2024/25财政年度共录得4.54亿元盈余，盈余按年下跌约6成。科大回复本报查询时表示，盈余减少的主因是向教资会退还一般及发展储备基金，强调大学的财政储备稳健。 

截至6月 科大储备达151亿

本报近日翻查各资助大学的财务报告资料，部分大学已上载最新的财务报告。其中，科大在2024/25年度的《财务报表》指出，该财政年度共录得4.54亿元盈余，较2023/24年度的11.62亿元盈余大幅减少。撇除投资回报影响，大学于2024/25年度转盈为亏，录得亏损10.42亿元。科大于上月表明，未来25年将投入超过70亿元发展新医学院；根据最新的《财务报表》，截至今年6月底，科大共持有151亿元储备。

预计在本学年非本地生录取比例达40%

科大的报告亦指，与去年相比，大学的学费收入增加了2.16亿元，主要来自更多非本地学生入学和自负盈亏持续进修教育课程的学费增长。在2025/26学年，大学收到创纪录的非本地本科生申请数量，预计将使科大在本学年的非本地生录取比例达到40%。

本报早前就《财务报表》的内容向科大查询，科大回复指，大学的财政储备稳健，于2024/25年度的盈余减少，主要是由于一次性向教资会退还一般及发展储备基金，其他因素包括薪资增加和员工人数上升所导致的薪资和福利成本增加，以及与教学、学习和研究活动增长导致的运营费增加。

浸大盈余按年上升近15%

截至今年6月底，浸大于2024/25年度的盈余录得7.56亿元。资料图片
另一方面，浸大于2024/25年度的《财务报告》指出，截至今年6月底，大学于该年度的盈余录得7.56亿元，较2023/24年度的6.61亿元上升近一成半。2024/25年度总收入按年增加3.09亿元至47.41亿元，收入增长受多项因素推动，包括学费的提高及非本地生人数上升，带动学费、课程及其他收费增加1.36亿元。大学最大收入来源的政府拨款，因整体补助金额增加而增长5207万元；然而，政府要求大学退还一般及发展储备基金，抵销了这项收入的增长。支出方面，浸大于2024/25年度的总支出为39.78亿元，较上一年度增加5.5%。

对于《财务报告》的内容，浸大早前回复本报查询时表示，大学在「其他活动」的支出有所增加，主要是动用非公帑资金以筹备香港首家中医医院。该医院于本月起分阶段投入营运，相关的短期财政支持将有助推动中医药在香港的发展。展望未来，浸大将继续秉持审慎和均衡的财务策略，并积极探索多元措施，以进一步回应大学及学生的需要，推动大学持续发展。

本报记者

