Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

ADHD｜教大研发智能背心 助ADHD学童改善专注力及行为

教育新闻
更新时间：12:06 2025-12-16 HKT
发布时间：00:01 2025-12-16 HKT

香港教育大学的研究团队成功研发出全球首款有助改善专注力不足及过度活跃症（ADHD）学童专注力和行为的智能背心，结合团队开发的人工智能演算法、可穿戴感测技术及震动提示，模拟测试反映，背心有助减少学生躯干过动动作多达54%。团队正招募学生参与第二阶段课堂测试，期望在两年内正式推出市面。

助提高课堂专注力和规则遵守度评分

背心能提醒学生自我调节行为，及记录学生的行为数据。(图片来源：教大网站)
背心能提醒学生自我调节行为，及记录学生的行为数据。(图片来源：教大网站)

背心由教大团队与香港纺织及成衣研发中心（HKRITA）合作研发，先划分出14项课堂常见行为和过度活跃行为，再以真人模拟逾14.7万个行为样本供人工智能进行大数据训练。学生穿上背心后，若感测器侦测到学生出现过度活跃行为，背心内的马达会发出与手机来电强度相若的震动，提醒学生自我调节行为，同时可用于记录学生的行为数据。

傅弘表示，经由逾40名7至12岁小学生参与的模拟课堂结果显示，学生接获震动提示后，过度活跃动作减少24至54%。欧文瀚摄
傅弘表示，经由逾40名7至12岁小学生参与的模拟课堂结果显示，学生接获震动提示后，过度活跃动作减少24至54%。欧文瀚摄

领导团队的教大数学与资讯科技学系副教授傅弘指出，经由逾40名7至12岁小学生参与的模拟课堂结果显示，学生接获震动提示后，其过度活跃动作减少24至54%，其课堂专注力和规则遵守度评分亦提高约10至15%，学生穿著也未见明显不适。她期望有更多学生参与正式课堂测试，并在一两年内正式发售。

记者 欧文瀚

延伸阅读：

教大教育学士革新 10联招课程收分上升 幼教高级文凭收生中位数升9.4%

教大下学年拟推AI筛选入学申请 李子建：若发现假学历个案 将深入审查

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
17小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
4小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
20小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
20小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
15小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
23小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
即时中国
5小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
19小时前