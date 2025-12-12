Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

岭大欢迎政府再度委任姚祖辉为校董会主席

教育新闻
更新时间：19:13 2025-12-12 HKT
发布时间：19:13 2025-12-12 HKT

岭南大学今日（12日）表示，欣悉行政长官、岭大校监李家超再度委任姚祖辉为校董会主席及咨议会当然成员，姚祖辉的任期由2026年1月1日起生效，为期3年。

姚祖辉：获续任深感荣幸

姚祖辉对获续任深感荣幸，并感谢政府及所有岭大持份者寄予的殷切期望，承诺会全力以赴，肩负起重托。他表示，「大学近年以『数字时代下的文理融合研究型博雅大学』为发展目标，我期盼在校董会及校长秦泗钊教授的领导下，与各持份者紧密合作，根据《2022-28年度策略发展计划》，进一步推动博雅教育在数字时代的创新模式、提升校园基础设施及规划校园扩建、深化与全球顶尖院校合作等，充分发挥香港背靠祖国、联通世界的独特优势。」 

岭大校长秦泗钊表示，「我们十分欣喜姚祖辉先生获续任校董会主席，此举充分肯定姚主席对大学的卓越领导与前瞻思维。大学近年积极推动『博雅＋科技』的策略方向，透过全球人才招聘、加强与国际顶尖学府合作，以及建立以数据科学及人工智能为核心的科研网络；并以高增值策略切入智慧城市、低碳技术及先进材料等前沿领域，现已具备承担再工业化、碳中和等大型跨学科科研项目的能力。我们期待在姚主席的领导下，持续推动岭大在科研与创新方面再创高峰。」

本报记者

