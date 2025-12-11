教育局邀请直资校申请「扩容」增收非本地生 中小学每班最多可达45及37人 有学校考虑申请

今年《施政报告》提出以试点形式容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数，加大录取持学生签证的非本地学生，教育局今日（11日）向全港直资学校发信，邀请直资学校申请于2026／27学年「直资扩容」，中学及小学每班人数最多分别可达45人及37人，而就读非本地课程的非本地生占比可上调至最高49%。香港直接资助学校议会副主席陈狄安接受《星岛》访问时表示，直资学校议会对措施持正面态度。有直资学校校长表示，校方正考虑提交申请。

就读非本地课程非本地生占比 可上调至49%

现时直资中学及小学每班最多分别为41人及33人，教育局在信中指出，学校可按现有的资源及校情，申请于2026／27学年上调班级数目及每班学生人数，加大录取非本地学生，直资中学及小学每班最多可达45人及37人，而就读非本地课程的非本地生占比可上调至最高49%。

至于设有寄宿设施的直资学校，教育局要求学校预留最少50%宿位予持学生签证的非本地学生；为鼓励学校规划及扩建寄宿设施，局方将容许学校自下学年起将学费收入的10%，转移至「用作建设、维修及提升高于标准的设施」的储备。

另一方面，教育局副秘书长李碧茜在局中人语文章中指出，现时全港共有78间直资学校，在57间直资中学当中，有26间在中五及中六开办国际课程，对有意来港修读国际课程的非本地学生具一定吸引力。此外，非本地学生亦可在直资学校选择修读本地课程，以中学文凭试成绩报考本地专上学院，以及全球超过1100间和内地165间高等院校。

陈狄安：直资学校议会持正面态度

香港直接资助学校议会副主席、英华书院校长陈狄安向本报表示，直资学校议会对措施持正面及支持态度。他解释，过往直资学校虽可收取非本地生，但学额须计算在本地收生上限内，由于直资学校学位需求殷切，较难腾出额外学位予非本地生。他认为，新措施以「专位专用」方式处理，「对学校（而言）增加了诱因去收非本地生来香港读书」，形容是「一件好事」，且不会影响本地生入读机会。

陈狄安早前指出，议会调查显示超过6成会员学校有兴趣申请「扩班扩容」。被问到最新情况，他回应指政策文件刚发出，尚未有机会进一步了解其他学校意向，但强调之前未回复或表示暂无兴趣的学校，并非反对政策，而是希望先细阅内容再作决定。至于英华书院会否申请，他表示校方对政策持正面态度，但需与同事、持份者及校董会详细讨论细则，目前未有明确答案。

对于教育局容许学校将学费收入的10%用于提升设施，陈狄安强调并非全新措施，早在2012年已存在类似安排。他解释，直资学校常设有高于标准的教育设施，如泳池、室内运动场、足球场或宿舍等，「当年2012年已经有这一个说法，就是学校可以将学费10%转进去一个高于标准教育设施的储备里面」，若学校希望拨备超过10%，亦可向教育局申请，过往亦有不少学校申请，他强调信件「只不过是重申这个说法而已，并不是一个新的做法」。

连镇邦：中学校长会表示支持

香港中学校长会主席、香港青年协会李兆基书院校长连镇邦表示，中学校长会对新政策表示支持，但各校仍需讨论是否参与。他指出，本地课程的两文三语教学、部分直资学校已开设的国际课程，以及本港大学在国际排名方面表现优秀，都是吸引非本地生的重要因素。新政策带来四方面的正面影响，包括有助提升本地学生的国际视野；营造多元学习环境，提升学生批判性思考与沟通技巧；以及推动学校课程与教学创新，引入更多国际元素。同时，非本地生适应香港后或留港发展，有助香港培育人才。



连镇邦期望政府能继续完善配套，支援学校及非本地学生，并探讨将政策扩展至公营学校的可能性。对于教育局将容许学校把学费收入的10%转移至维修及提升设施方面的储备，他认为能给予学校「更大弹性的调拨空间」，有助学校根据自身规划完善硬件设施，包括用于兴建或扩建宿舍等设施，形容调整对学校发展而言是好事。

有直资校正考虑提交申请

创知中学校长黄晶榕透露，学校正考虑提交申请，之前亦已计划在未来两至3年内筹备开设国际课程。他指出，学校筹划开设国际课程，一方面是配合香港建设国际教育枢纽及「抢人才」政策，另一方面则是应对香港出生率下降带来的教育生态变化，进一步扩阔招生来源，提升学校的国际化程度。

黄晶榕强调，学校并无招生困难，过往每年会有一两名国际生，来源以东南亚华侨为主，亦有欧美地区学生。他认为，政策初期不会出现非本地生大量来港就读的情况，读国际课程的非本地生或会先增多，该学校计划在现有每班41名本地生满额的基础上，争取额外4个非本地生名额。

优才（杨殷有娣）书院小学部校长陈伟杰表示，学校对今次「直资扩容」新措施表示欢迎。他透露，该校目前暂无非本地生就读，稍后将开会商讨相关事宜，对于是否提交申请，目前仍在考虑中。他认为，教育局此次计划强调「小步子走」，估计当局会先观察直资学校的试点成效、积累相关数据后，「让学校先做好准备」，再逐步扩大计划规模。

