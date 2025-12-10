铭新慈善基金启动 推动教育及创科 首阶段捐赠2000万元予4间大学

由人工智能公司商汤科技已故联合创始人汤晓鸥的妻子杨秋梅所创立的「铭新慈善基金」，今日（10日）举行启动典礼。铭新慈善基金将推动教育和创科发展，首阶段捐赠2000万元予4间大学，设立教授席及奖学金。杨秋梅接受传媒访问时表示，自丈夫离世后，她希望将他支持社区、培养更多人才的愿望延续下去，因此设立此项基金。

基金于今年3月创立

基金于今年3月创立，首阶段会支持大学教育，包括捐赠1000万元予香港中文大学设立教授席；以及设立1000万元的奖学金，供中大、香港大学、香港科技大学及新加坡南洋理工大学颁发予从事人工智能领域研究的优秀博士生，预料惠及逾30名学生。

本报记者

延伸阅读：

商汤创始人汤晓鸥上海猝逝

汤晓鸥猝逝︱桃李满天下 开启人脸识别技术落地的时代