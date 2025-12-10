Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港包玉刚学校首年拟办IB PYP课程 料最少招100人 人才子女报名踊跃｜星岛专访

教育新闻
更新时间：07:00 2025-12-10 HKT
发布时间：07:00 2025-12-10 HKT

近年越来越多「人才子女」来港升学，教育局将九龙塘玫瑰街4号的校舍分配予包玉刚教育基金会，以发展全新的国际学校「香港包玉刚学校」，预计2026年9月迎接首批小一至小三学生，每年学费22万元。香港包玉刚教育基金会首席执行官张文杰接受《星岛》专访时表示，香港包玉刚学校拟于首年开设国际文凭小学课程（IB PYP），预计最少收生100人，现时申请情况踊跃，非本地生占多数，部分申请人为高才或优才子女。

张文杰：对新校未来收生很有信心

香港包玉刚学校明年开学时，将在位于油塘的九龙东校舍上课。学校网站截图

包玉刚教育基金会于今年10月表示，香港包玉刚学校将延续上海包玉刚实验学校的经验，为海外及本地的6至15岁学童提供双语双文化课程，预计明年9月迎接首批学生。香港包玉刚教育基金会首席执行官张文杰近日接受本报访问时透露，预计香港包玉刚学校明年将提供最少100个学额，预计开设两班小一（Year 1）、一班小二（Year 2）及一班小三（Year 3），每班设25个学额。

张文杰表示，基金会近期于上海、深圳举行相关的招生活动，吸引不少身处内地的家长出席，其中包括一些高才及优才家长，「不少家长已经有了香港的居留身份，正好有计划搬到香港」，并为子女规划来港升学路，新校对他们而言甚具吸引力。他透露，现时新校的申请情况踊跃，已超出原本预期的申请人数，其中，非本地生占多数，部分人为高才或优才子女。基金会将于12月16日在香港举行说明会，供有意申请该校的家长和学生参与。他亦指，对于新校未来数年的收生很有信心。

2026／27学年小一至小三学费22万元

根据香港包玉刚学校网站的资料，2026／27学年该校小一至小三每年的学费为22万元。学校网站截图

根据香港包玉刚学校网站的资料，2026／27学年该校小一至小三每年的学费为22万元，仍有待教育局批准，可分10期缴交。该校正处于国际文凭候选学校的申请阶段，张文杰表示，学校拟于首年开设国际文凭小学课程，并参考上海的经验，加强中文与数学课程的深度教学。校方早前公布任命在英国从事教育工作逾27年的Cathy Braithwaite为创校校长，他指出，除了创校校长外，新校首年预计招聘16至18名教师，预期师生比为1比8，目前已向8人发出录取通知，部分人来自上海包玉刚实验学校，具备PYP相关教学经验。

张文杰亦指，香港包玉刚学校明年开学时，将在位于油塘的九龙东校舍上课。至于九龙塘玫瑰街4号的校舍，基金会将斥资逾1亿元翻新校舍，并加建新翼，设置体育馆及多间特别室等，预计2028年竣工，供学生于2028年9月开学时使用。

本报记者

