岭大「策略调整」分拆自资部门副学位课程 新办学团体网站显示为「正在维护中」

教育新闻
更新时间：00:01 2025-12-09 HKT
发布时间：00:01 2025-12-09 HKT

立法会早前三读通过《2025年专上学院（修订）条例草案》，大学附属自资部门会否在过渡期内根据《专上学院条例》（第320章）注册，受外界关注。岭南大学昨日宣布作出「策略调整」，分拆由岭南大学持续进修学院提供的副学士及其他非学位课程，其新办学团体为「香港新兴科技教育慈善基金」。《星岛》昨翻查该慈善基金的网站，网站显示「正在维护中」；而致电该慈善基金的电话，职员则称不清楚有关详情。

岭大重申逾500学生不受影响 昨举行会议商讨进展

根据岭南大学持续进修学院的网站资料，该学院现时是岭大其中一个学术部门。岭大昨日在新闻稿表示，分拆目前由该学院提供的副学士及其他非学位课程，强调有关分拆属大学策略调整，新办学团体为「香港新兴科技教育慈善基金」，新办学团体计划根据最新修订的第320章申请专上学院注册审批，而岭大于过渡期将提供适切的协助。

岭大又重申，「整个课程分拆过程将确保各方顺利过渡」，让持续进修学院约500多名学生的学习进度不受影响。所有于2026/27学年或之前入读持续进修学院的学生，其学习安排将获维持至毕业。由岭大、持续进修学院教职员及学生代表组成的「岭南大学持续进修学院管理委员会」，昨日已举行会议商讨进展；岭大管理层亦将分别与教职员及学生代表会面，讲解细节安排。

新办学团体与「香港新兴科技教育协会」有关联

本报翻查「香港新兴科技教育慈善基金」的网站，网站显示「正在维护中」，未有关于该慈善基金的详情；而根据该慈善基金及「香港新兴科技教育协会」的社交平台，两者均共用同一电话号码。本报其后致电该慈善基金的电话，有职员接听，问及是否知悉有关该基金成为岭南大学持续进修学院的新办学团体，职员称不清楚详情，惟确认慈善基金与「香港新兴科技教育协会」有关联。根据该协会的网站，协会称其致力推动香港资讯科技与新兴技术在教育及青年发展中的应用，重点工作领域包括STEAM教育、组织学生参与国际赛事和活动等。

就今次岭大分柝决定的宣布，本报分别向岭大、「香港新兴科技教育慈善基金」查询，询问整个分拆过程预计需时多久、正式分拆后新学院是否与岭大不再有关系等。岭大回复时仅重申新闻稿的内容；该慈善基金则至昨晚截稿前未有回复。

教育局：知悉及尊重岭大的决定

教育局回复本报时表示，知悉及尊重岭大分拆岭南大学持续进修学院副学士及其他非学位课程的决定。就岭大将协助有关课程的新办学团体根据经修订的第320章申请注册方面，教育局及香港学术及职业资历评审局会在接获有关申请后，按既定机制及第320章的相关注册规定处理。

