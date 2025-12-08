宏福苑五级火丨大埔区学校纷筹款 助宏福苑受灾学生 莫寿增组成工作小组 沐恩暂筹41万元

大埔宏福苑五级火事故令不少学生受影响，多间大埔区学校相继发起筹款行动，援助校内受影响、居于宏福苑的学生。圣公会莫寿增会督中学近日组成筹款行动工作小组，并发信指该校有8名学生、两名职员的家居受灾，也有不少校友受影响，遂发起筹款行动，为他们提供财政支援。此外，南亚路德会沐恩中学在学校网站表示，截至12月4日中午，共筹得逾41万元，支援该校受影响的学生及其家庭。

圣公会莫寿增会督中学近日于学校网站上载由「莫记同心─支援宏福苑火灾影响的学生、职员及校友筹款行动」工作小组发出的信件，以及相关的捐款表格。信件指出，该校有8名学生、两名职员的家居受灾，也有不少校友受影响。为向受灾的「莫记人」提供支援及协助，学校、校友会、家长教师会及学生会一同启动此次的筹款行动，筹款日期由即日起至12月17日，期望通过学校社群的力量，为受影响的学生、职员及校友提供财政支援。

工作小组指出，筹款所得将全数平均分配予受助者，而善款将由筹款行动工作小组委员共同管理，委员包括学校管理层、校友会代表、家教会代表及学生会代表等。筹款行动结束后，工作小组将共同核准财务摘要，并对外发布筹款行动工作报告。

另一方面，南亚路德会沐恩中学自11月29日发起「宏福苑事件筹款活动」，校方于公开信中指出，所得款项将主要用于协助受灾学生家庭应付紧急生活及学习需要，例如书簿、校服、交通及日常必需品等，以及提供中、长线学习支援及辅导服务，包括购置学习器材及安排相关支援计划。校方指出，截至12月4日中午12时，共筹得41.275万元，筹款活动将继续至本月12日中午结束。

恩主教书院收现金及支票捐款

为受火灾影响的学生及家庭发起筹款活动的学校，亦包括恩主教书院。恩主教书院在学校网站表示，学校正式收集捐款的渠道包括捐助者填写捐款表格并以支票捐款，以及直接到校以现金捐款，以确保善款能够直接帮助该校受影响的学生。学校并不建议校友及校外人士透过其他机构或个人代收现金作捐款，以免造成不必要的误会和混乱。

