宏福苑五级火丨逾500大埔浸小师生借教大场地上课 教大为学生提供辅导 10多人转介社工跟进

大埔宏福苑五级火发生后，邻近宏福苑火场位置的大埔浸信会公立学校（大埔浸小），其师生一直未能回校上课，《星岛》早前报道，该校以场地的方式复课，包括借用香港教育大学的场地。教大今日（5日）公布，设立逾一周的教大临时支援中心，共接待因火灾而停课的逾500名大埔浸信会公立学校师生，并为他们提供场地、教学协助、情绪辅导等支援。教大心理学专家已为40多名学生进行初步筛选，其中10多人获转介至社工跟进。

教大：每日安排6至7名教师义工到场支援

教大今日介绍临时支援中心的运作情况。教大提供

教大校长李子建今日联同大埔浸信会公立学校校监曾家石、教大副校长（行政）方永豪、教大心理学系教授兼临床心理学家刘月莹等出席传媒活动。李子建表示，宏福苑火灾发生后校方迅速成立核心小组，希望以专业所长协助居民和学童尽快走出哀伤。大学除了协调教师为学生安排英文、体育及STEAM等课程外，亦安排同学参观图书馆设施及体验未来教室等活动。

方永豪指出，团队在火灾发生后立即召开跨部门会议，在一至两日内便制定出可行的方案，行政部门迅速完成场地改装、师生交通及餐饮安排。而义工招募信息发布后，共收到800多名师生及校友报名，经严格遴选，现每日安排6至7名教师义工到现场支援；而首日有近40名义工辅导员、教师及支援人员到场。

临时支援中心设于教大文康运动综合大楼，经校方特别改善后，设有亲子友善洗手间，并为学童加设阶梯。教大指出，本周主要接待一至三年级学童，由周一开始，每天有200至300名来自大埔浸小的学生分布在校内10多个特别课室及文康运动综合大楼内的体育大礼堂上课。此外，大学行政部门每天会为师生及义工提供午餐饭盒。

透过游戏及绘画等 让学童表达哀伤与恐惧

李子建表示，教大希望以专业所长协助居民和学童尽快走出哀伤。教大提供

刘月莹指出，孩子灾后有情绪反应属正常，需持续观察与适时疏导。她透露，教大心理学专家已为40多名学生进行初步筛选，其中10多人获转介至社工跟进。教育局也派出教育心理学家协作，而教大心理学系近20位同事亦轮流支援，采用阶梯式心理支援模式，透过游戏、绘画等媒介，让学童表达哀伤与恐惧，逐步纾缓心情，回复常规生活。

对于教大在短时间内安排好场地和课程，免费提供交通与餐饮等，大埔浸信会公立学校校监曾家石表示感谢，他指对小学生而言，「这是一段难得的大学学习经历」。他又指虽然大埔浸小的校舍完整，但灾场举目可见，给孩子心灵留下阴影，需要转换学习环境。

教育局日前公布，为了让大埔浸信会公立学校尽快恢复教学日常，该校学生由本月中起，将按年级分配在大埔官立小学、新界妇孺福利会基督教铭恩小学的校舍上课。

