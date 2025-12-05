科大合办半导体峰会 展示AI「情感陪伴」设备

香港科技大学与国际半导体产业协会（SEMI）携手合作，近日合办「2025半导体创新与智能应用峰会」（SIIAS）。是次峰会特设创新互动体验区，展出来自科大和科大（广州）共12支科研团队的前沿技术成果，包括一款名为「HoloSoul全息数字伴侣」的智能陪伴设备。该设备针对现代社会的社交疏离问题，结合人工智能（AI）等技术，为用家打造「灵魂伴侣」，提供「情感陪伴」功能。

HoloSoul可形成个性化互动记忆

科研团队（见图）指出，「HoloSoul」的用家只需上传个人照片，系统即可在数分钟内生成对应的形象，并通过持续学习其行为与情感，形成个性化互动记忆，为用家提供「情感陪伴」。系统亦可生成互动报告，而且全程以语音操作。此技术背后由高性能半导体驱动，负责实时渲染与AI算法运算。

拟未来拓展至「解决异地恋沟通需求」

谈及创作灵感来源，团队创始成员白皓天坦言，「因为自己太忙，没办法时常跟父母聊天。」他透露，目前产品处于初期阶段，首重「情感陪伴」功能，未来将逐步拓展至「解决异地恋的沟通需求」，亦计划推进「明星数字化聊天」等应用。团队期望于明年3月将产品推出市场，并推广至香港及海外多地。

郑光廷：香港具备潜力发展为全球半导体中心

是次峰会于12月2日举行，汇聚逾600名来自中国内地、美国、沙特阿拉伯、德国、新加坡等地的半导体行业领袖、前沿科研学者、核心政策制定者及学生，共商产业技术创新与全球发展策略，冀巩固香港作为国际创新科技枢纽的地位。科大副校长（研究及发展）郑光廷在峰会上指出，当前正值「半导体黄金时代」，香港凭借其国际金融中心地位，以及与大湾区产业和学术生态的紧密联系，具备潜力发展为全球半导体中心。

记者 佘丹薇