国际学校丨香港包玉刚学校任命Cathy Braithwaite为创校校长

位于九龙塘玫瑰街4号的校舍早前获分配予包玉刚教育基金会，以开办全新的非牟利双语国际学校「香港包玉刚学校」，预计2026年9月迎接首批学生。包玉刚教育基金会今日（3日）公布，任命Cathy Braithwaite为该校创校校长，她在英国从事教育工作逾27年，曾担任诺格雷欣预备学校（Gresham's Prep School）的校长。

在英国从事教育工作逾27年

包玉刚教育基金会今日（3日）公布，任命Cathy Braithwaite（图）为香港包玉刚学校创校校长。包玉刚教育基金会提供

包玉刚教育基金会于今年10月表示，即将开办的香港包玉刚学校，将延续上海包玉刚实验学校的成功经验，旨在服务来自海外及本地的6至15岁学童，通过丰富的双语双文化课程，培育具备全球视野的学生。该校预计2026年9月迎接首批学生，初步计划开设小一至小三级的双语教育课程，亦会全面翻新九龙塘玫瑰街4号的校舍，并加建新教学大楼，预计2028年竣工。

时隔近两个月，包玉刚教育基金会最新公布，任命Cathy Braithwaite为创校校长，形容此项任命意义深远，属「香港包玉刚学校创校历程中的重要里程碑」，为实现传承中华文化和培养前瞻性全球视野的教育愿景迈出新的一步，她将于2026年4月正式履新。

基金会指出，Cathy Braithwaite在英国从事教育工作逾27载，曾担任诺格雷欣预备学校的校长，该校近期在《Tatler》杂志2026年学校大奖中获得「最佳公立学校」称号。对于此次任命，Cathy Braithwaite表示，「我们将建立一个以价值观为导向、在充满活力的国际背景下深植中华文化的学校社区。我热切期待迎接第一批学生和教职员在共同创建的校园里实践『乐学于今，明志于行』的理念。在这里，每个人都将被了解、被启发、被赋能，去书写自己独特卓越的成长故事。」

本报记者

延伸阅读：

包玉刚教育基金会办新国际学校 料明年9月开课

汉基国际校获分配北角空置校舍 九龙塘校舍拨予包玉刚教育基金会