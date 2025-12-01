大埔宏福苑五级火丨救恩书院初中女生不幸离世 有高中生失去居所

位于大埔区的救恩书院今日（1日）凌晨发新闻稿证实，有该校学生在大埔宏福苑五级火中不幸离世，有救恩书院的学生向《星岛》记者透露，不幸在火灾中去世的是一名初中女学生；另有高中学生亦向记者确认，逝者为初中的师妹。

有学生离校时手持白色鲜花

不少市民向宏福苑居民送上祝福。佘丹薇摄

本报记者今早约10时于救恩书院校外观察情况，未几有校方人员向传媒发放新闻稿，说明学校目前的状况及应对措施，同时表示希望给予学生空间。记者亦留意到有学生离开学校时手持白色鲜花，与朋友结伴离开，部分学生更是表情沉重。

一名中六男生接受本报访问时表示，校方已向学生通报事件，并向学生询问是否需要心理辅导。他又透露，有同级的同学居于宏福苑，在今次火灾中失去居所，事件令人感到可惜。关于复课安排，他指学校明日将恢复正常上课时间。

在该校附近散步的范婆婆谈及今次火灾时表示，对于是次火灾的死者感到痛心，并感叹「好恐怖」、「好心寒」。

救恩书院校长温结冰早前表示，校方已即时启动危机处理机制 ，校长、副校长、辅导主任、学校社工及教育⼼理学家已组成专业支援团队，并已召开全体教职员会议及特别早会，向师⽣交代事件。学校亦已发出通告，并联络离世学⽣的家长，致以最深切的慰问，而事件已交由警方调查。

⾄于校内师生的关顾，温结冰指出，校方已采取三方面的措施，包括教育心理学家及学校社工已即时为离世学⽣的同班同学及好友提供辅导；校方已发出家长信及电话联系家⻑，呼吁家⻑在未来数天密切留意⼦女的情绪表现，并提供寻求协助的途径；以及学校会按照教育局建议及校本需要，对学生进行辅导及安排生命教育课，协助学生以正面的态度面对不幸和处理情绪。

本报记者

