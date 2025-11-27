大埔宏福苑五级火丨科大学生一度被困火场 现已获救 科大：已启动支援机制

大埔宏福苑的五级火造成多人死伤，部分受今次五级火影响的宏福苑居民是学生，香港科技大学学生会编辑委员会表示，有3名居于宏福苑的学生一度被困于火场，据悉已经全部获救。科大今日傍晚表示，高度关注居住于该屋苑的师生情况，已立即启动支援机制，为因今次事件受伤、住所受影响或家人涉及火灾的师生提供适切援助，渡过难关。

大埔宏福苑五级火丨被困学生情况稳定 科大：提供各项支援

科大学生会编辑委员会昨日深夜在社交平台的限时动态中表示，「截至目前为止，共有3位同学受影响，其中两位已安全获救，仍有一位同学被困，情况仍在跟进中」，又指校方已派员前往宏福苑支援受困学生。至今日近中午时分，编委会指出，获悉被困火场的科大学生已经获救，「目前已送院治理，情况稳定。」

对于大埔宏福苑五级火，科大今日傍晚表示，大学高度关注居住于该屋苑的师生情况，已立即启动支援机制，主动联络可能受影响的校园成员，并为需要协助者提供适切援助，包括因事件受伤、住所受影响或家人涉及火灾的师生。

为协助受影响的校园成员渡过难关，科大指已准备提供各项支援措施，包括情绪辅导、紧急经济援助、临时住宿安排，以及为学生提供弹性学习方案，「我们将因应个别情况，为每位受影响师生提供最适切的协助。」

大埔宏福苑五级火丨教大：有师生居于宏福苑 已成立临时支援中心

主校园位于大埔区的香港教育大学今日傍晚亦指，有教大师生居住在宏福苑，已于昨晚启动紧急应变机制，召开跨部门会议，制定一系列支援受影响学生和居民的措施，「除了主动联络居住在宏福苑的师生，以确保他们安全外，亦善用教大在教学、师资及知识传承方面的优势，成立『香港教育大学临时支援中心』，开放包括部分室内运动场等校园设施，并招募退休老师、心理学家、校友及正在实习的准教师等，为受火灾影响家庭及学童提供临时的学习空间及情绪方面的支援。」

教大续指，临时支援中心预计将于明天（28日）下午正式投入服务，每天早上8时半至傍晚6时半开放。大学亦已设立辅导热线，为受影响的师生提供心理及情绪辅导，并委托教大心理学的专家，为学校教师、学生及家长举办线上研讨会及工作坊，以协助他们掌握心理支援方面的相关技巧。

位于沙田区的香港恒生大学亦指，今早已联系居于宏福苑的教职员和学生，「得悉各人和家人平安」，大学设有紧急援助，以支援他们和家庭渡过难关。

大埔宏福苑五级火丨大埔区中学校长会：教育局与校长会代表会面

另一方面，大埔区中学校长会主席、罗定邦中学校长郭永强接受《星岛》访问时透露，该校有数名学生居于宏福苑，今日未能上课，「一家人都安全，但个单位烧咗」。校方已直接以电话联络受影响家庭，了解其需要并提供支援，包括书簿、文具等物资。若学生明天仍无法返校，校方会在学生正式返校后，由班主任或辅导老师加强情绪关顾。他又透露，教育局局长蔡若莲今日下午到访大埔，与当区近20名幼稚园、小学及中学校长会代表会面，了解各校需要并分享辅导资源套。

而为支援校内其他学生的情绪，他指学校今早于班主任时间安排了辅导环节，由班主任带领学生一同梳理情绪，目前未发现学生有大幅情绪波动，但校方会继续密切留意。此外，他表示，大埔区中学校长会已成立应急通讯群组，持续跟进各校情况，并透过群组交流讯息，分享教育局的辅导资源及社区人士、机构提供的支援资讯，以便各校按需要运用资源，共同协助受影响师生。

立法会教育界议员朱国强回复本报查询时表示，对事件深感悲痛，并对不幸遇难的市民及殉职消防员致以深切哀悼。他透露，教育局今早已透过各中小学校长会及幼稚园，统计各校住在宏福苑的师生人数，并确认其安全状况。他促请全港学校密切关注师生及家长的情绪状况，并提供适切辅导。学校可安排师生透过留言、默哀等活动表达对死难者的哀思，同时向消防、警务、医护人员及自发到场支援的义工致敬。

教育局于今晚8时01分发稿指，为协助学校支援有需要的学生，教育局制作了针对火灾事件的资源套，当中包括给学校及家长的辅导建议、特别班主任课教材及问与答参考，让教师及家长协助学生应对事件。有关资源套载于教育局网页内「学校危机处理」专页。此外，教育局已联络「教师阳光专线」（电话: 8100 3361）的辅导员，加强为受影响的教师和校长提供电话辅导及支援。

本报记者

延伸阅读：

大埔宏福苑五级火丨教育局：5间学校明日继续停课

大埔宏福苑五级火｜圣公会阮郑梦芹小学小一自行分配学位注册改场地 区内多间中小学今日停课一天

