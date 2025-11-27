Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

iSQUARE萌犬Muck圣诞物语3大打卡位+市集 送10份iSQUARE萌犬Muck圣诞限量版手机保护壳︳亲子有礼

更新时间：08:00 2025-11-27 HKT
发布时间：08:00 2025-11-27 HKT

狗狗是人类的好朋友，呆萌样子疗愈心灵。由日本插画师Tombonia创作的贵妇犬Muck更是可爱得温暖人心，今个圣诞萌犬Muck还会来港，于 iSQUARE国际广场与大家来一场温馨大放送！今期《亲子王》送出iSQUARE萌犬Muck圣诞限量版手机保护壳，让这只可爱的贵妇犬Muck陪大家过圣诞，迎接2026年！即睇活动详情与玩游戏赢礼品方法。

亲子好去处︳iSQUARE萌犬Muck圣诞物语3大打卡位+市集

 iSQUARE国际广场「萌犬Muck暖暖圣诞物语」场内三大打卡位展示萌犬Muck活泼的一面，五米高巨型萌汪Muck化身圣诞老人在地下iPIAZZA，背着背包准备出发去圣诞野营历险，大玩滑雪、钓鱼、露营，将融化你的心；Muck于三楼的欧陆风圣诞小镇变身咖啡师、速递员，穿梭火树银花间，在火树银花的温馨小镇中，等大家走进浪漫的童话！

五米高巨型萌汪Muck化身圣诞老人正在呼唤大家来打卡！（图片来源：iSQUARE）
五米高巨型萌汪Muck化身圣诞老人正在呼唤大家来打卡！（图片来源：iSQUARE）

同层还设有萌Muck圣诞贩机站，这个日系售卖机不止是打卡位，而是真实的手机保护壳贩卖机，只要凭指定电子消费，就可于自动贩卖机换领手机保护壳喇！

原来这个萌Muck圣诞贩机站不止是打卡位，还是真实的手机保护壳贩卖 机。只要于活动期内于场内以电子消费达$800或以上，就有机会得到喇！ 名额有限，先到先得！（图片来源：iSQUARE）
原来这个萌Muck圣诞贩机站不止是打卡位，还是真实的手机保护壳贩卖 机。只要于活动期内于场内以电子消费达$800或以上，就有机会得到喇！ 名额有限，先到先得！（图片来源：iSQUARE）

点击图片浏览亲子好去处详情：

于圣诞期间将设有Muck玩转冬日圣诞市集，集合不同食品、文创商品及精品等摊位，12月13至14日更设「Tombonia│Muck」期间限定店出售记事本、咕𠱸、文件夹、行李带等精品，也会有首卖的Muck扭蛋玩具，当中有五个造形为首次在香港出现，均以Muck的生活日常做主题，可爱到犯规！

（图片来源：iSQUARE）
（图片来源：iSQUARE）

萌犬Muck暖暖圣诞物语
日期：即日起至2026年1月4日
时间：10:30 - 22:30
地点：iSQUARE地下iPIAZZA、3楼iFUNCTION、大堂楼层iEXHIBITION
详情：http://bit.ly/3WliOws  

Muck玩转冬日圣诞市集 / 「Tombonia│Muck」 期间限定店
日期：12月13 - 14日（期间限定店）、25 - 28日
时间：12:00 - 20:00

萌犬Muck圣诞限量版手机保护壳换领
日期：即日起至换完即止
时间：10:30 - 22:30
地点：iSQUARE大堂楼层礼宾部
换领方法： 于场内消费满$800即有机会得到；名额500个；不同电话型号之手机保护壳名额有限，需视乎当日换领情况

送10份iSQUARE萌犬Muck圣诞限量版手机保护壳（图片来源：iSQUARE）
送10份iSQUARE萌犬Muck圣诞限量版手机保护壳（图片来源：iSQUARE）

送10份iSQUARE萌犬Muck圣诞限量版手机保护壳

《亲子王》现送出iSQUARE萌犬Muck圣诞限量版手机保护壳，名额10个。想要就请即follow《亲子王》facebook及like相关帖文，并回答问题：「你喜欢哪个造型的萌犬Muck？为甚么？」答得最有创意的读者，将获得礼物！

活动日期：即日起至12月3日（23:59）
奖品：iSQUARE萌犬Muck圣诞限量版手机保护壳
名额：10个
游戏参加表格（活动详情及条款细则）：https://forms.gle/UR26Vi6drTcj5o4E9

相关文章︳香港医学博物馆器官锁匙扣8款圣诞特别版挂饰12月上架 全系列装饰一览︳亲子好去处

 

