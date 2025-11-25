港大高层人事任命 │ 马桂宜获委任为暂任副校长（研究） 尹晓波出任暂任副校长（环球事务）

香港大学校长张翔今日（25日）傍晚发电邮给师生，公布校务委员会于今日举行的会议上通过多项高层人事任命。港大医学院生物医学学院、邓巨明伉俪基金教授（分子遗传学）马桂宜获委任为副校长（研究）（暂任），由明年1月起生效，接替今年底任期届满的副校长（研究）申作军。协理副校长（研究基础设施）尹晓波则获委任为副校长（环球事务）（暂任），由明日起生效。

宫鹏再获委任为副校长（学术发展）

张翔在电邮中公布涉及4个副校长职位的高层人事任命，包括宫鹏获再度委任为副校长（学术发展），由2026年1月1日起生效；申作军于今年底任期届满后，将卸任副校长（研究）一职，由马桂宜出任副校长（研究）（暂任），明年1月1日起生效，至2027年6月30日或新任副校长（研究）招聘到合适人选为止。

暂任副校长（健康）刘泽星任期获延长

此外，副校长（健康）（暂任）刘泽星的任期将延长至2027年12月31日，或新任副校长（健康）到任为止；尹晓波则获委任为副校长（环球事务）（暂任），由11月26日起生效，至2027年5月25日或新任副校长（环球事务）到任为止，该职位自颜庆云今年2月任期届满后一直悬空。

