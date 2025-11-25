港大高层人事任命 │ 马桂宜获委任为暂任副校长（研究） 尹晓波出任暂任副校长（环球事务）
更新时间：20:40 2025-11-25 HKT
发布时间：20:40 2025-11-25 HKT
发布时间：20:40 2025-11-25 HKT
香港大学校长张翔今日（25日）傍晚发电邮给师生，公布校务委员会于今日举行的会议上通过多项高层人事任命。港大医学院生物医学学院、邓巨明伉俪基金教授（分子遗传学）马桂宜获委任为副校长（研究）（暂任），由明年1月起生效，接替今年底任期届满的副校长（研究）申作军。协理副校长（研究基础设施）尹晓波则获委任为副校长（环球事务）（暂任），由明日起生效。
宫鹏再获委任为副校长（学术发展）
张翔在电邮中公布涉及4个副校长职位的高层人事任命，包括宫鹏获再度委任为副校长（学术发展），由2026年1月1日起生效；申作军于今年底任期届满后，将卸任副校长（研究）一职，由马桂宜出任副校长（研究）（暂任），明年1月1日起生效，至2027年6月30日或新任副校长（研究）招聘到合适人选为止。
暂任副校长（健康）刘泽星任期获延长
此外，副校长（健康）（暂任）刘泽星的任期将延长至2027年12月31日，或新任副校长（健康）到任为止；尹晓波则获委任为副校长（环球事务）（暂任），由11月26日起生效，至2027年5月25日或新任副校长（环球事务）到任为止，该职位自颜庆云今年2月任期届满后一直悬空。
本报记者
延伸阅读：
港大暂任首席副校长王于渐续任6个月 副校长何立仁正式出任教务长
最Hit
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
2025-11-24 15:30 HKT
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
2025-11-24 15:34 HKT