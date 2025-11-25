Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大高层人事任命 │ 马桂宜获委任为暂任副校长（研究） 尹晓波出任暂任副校长（环球事务）

教育新闻
更新时间：20:40 2025-11-25 HKT
发布时间：20:40 2025-11-25 HKT

香港大学校长张翔今日（25日）傍晚发电邮给师生，公布校务委员会于今日举行的会议上通过多项高层人事任命。港大医学院生物医学学院、邓巨明伉俪基金教授（分子遗传学）马桂宜获委任为副校长（研究）（暂任），由明年1月起生效，接替今年底任期届满的副校长（研究）申作军。协理副校长（研究基础设施）尹晓波则获委任为副校长（环球事务）（暂任），由明日起生效。

宫鹏再获委任为副校长（学术发展） 

张翔在电邮中公布涉及4个副校长职位的高层人事任命，包括宫鹏获再度委任为副校长（学术发展），由2026年1月1日起生效；申作军于今年底任期届满后，将卸任副校长（研究）一职，由马桂宜出任副校长（研究）（暂任），明年1月1日起生效，至2027年6月30日或新任副校长（研究）招聘到合适人选为止。

暂任副校长（健康）刘泽星任期获延长

此外，副校长（健康）（暂任）刘泽星的任期将延长至2027年12月31日，或新任副校长（健康）到任为止；尹晓波则获委任为副校长（环球事务）（暂任），由11月26日起生效，至2027年5月25日或新任副校长（环球事务）到任为止，该职位自颜庆云今年2月任期届满后一直悬空。

本报记者

延伸阅读：

港大暂任首席副校长王于渐续任6个月 副校长何立仁正式出任教务长

港大校长张翔公布高层任命 谢凌洁贞获委任为行政及财务副校长

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
16小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前