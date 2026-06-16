铁拳教育｜子女受校园欺凌点算好？ 临床心理学家：陪伴胜于追究真相

近日，Netflix热播韩剧《铁拳教育》引起网民热议。该剧以韩国的教育体系为背景，揭示了该体制下的多项教育问题，当中首集探讨的校园欺凌现象尤为发人深省。回到现实的香港，我们的校园虽然没有剧中主角罗华振督察（金武烈饰）出手化解危机，但欺凌及网络欺凌同样存在。当同学不幸遇上欺凌事件，受害学生、家长以至驻校社工到底该如何应对？《星岛教育》特别向香港心理学会临床心理学组注册临床心理学家梁重皿博士，以及香港圣公会福利协会督导主任冼家俊查询，分享实用的应对方法。

铁拳教育｜学生忧报复多「哑忍」

拥有8年中学驻校服务经验的社工冼家俊指出，「近年观察到欺凌形式正逐渐转向『关系性』及『网络化』，例如在社交媒体留言攻击、于通讯群组中排挤和抹黑。」他表示，这些行为表面上未必容易被察觉，但对学生的心理影响同样深远。值得庆幸的是，近年香港学校整体对欺凌的敏感度已有提升，教师与社工普遍具备较高警觉性，透过观察学生平日的社交及情绪状况，配合朋辈支援系统，有助及早识别风险。然而，在求助动机方面，冼家俊留意到部分学生仍然倾向延迟求助甚至隐瞒。「他们的顾虑通常包括：担心事情公开后遭到报复、害怕被标签为『告状』，或担心影响同侪关系。」

铁拳教育｜长期处受伤环境 易成「习得性无助」

为何受害者往往选择保持沉默？梁重皿解释这多源于「习得性无助」（Learned Helplessness）。「当一个人长期处于无法控制的受伤环境中，大脑会逐渐形成一种错觉，认为即使反抗或求助也无补于事。」她续指，不少受害者在受欺凌初期曾作轻度求助，但若换来身边人说「算啦，别理他」、「会不会是你太敏感」等回应，只会进一步加深其无助感。

梁重皿强调，「欺凌与一般同学间的冲突在本质上截然不同，必须具备3大元素：反复持续发生、具蓄意伤害性，以及最重要的权力不对等。」受害者往往在人际关系、社交地位、体格甚至网络人气上，处于绝对弱势。处于寻求身份认同阶段的青少年极度重视朋辈关系，若长期遭受针对外貌或性格的攻击，受害者极易将这些抨击内化，产生强烈羞耻感，甚至误以为被欺负是自己的问题。

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铁拳教育｜5大「蛛丝马迹」

若孩子不愿主动开口，梁重皿建议家长可透过以下5大警号，及早察觉欺凌端倪。

1. 行为改变

原本开朗的子女突然变得沉默寡言，抗拒分享学校日常。

2. 情绪波动

子女突破容易变得烦躁不安，或持续出现情绪低落。

3. 身体症状

子女出现无故头痛、胃痛，甚至失眠，以及食欲不振。

4. 拒学倾向

子女未必向父母直接表达被欺负，但经常以身体不适为由拒绝上学。

5. 社交退缩

突然断绝与原有朋友圈的联络，经常将自己关在房间内。

铁拳教育｜忌批判质问 先建立安全感

当怀疑孩子受欺凌时，家长的「第一句话」最为关键。梁重皿提醒，切忌直接质问「你做了甚么，令别人要这样对你？」这类带有强烈批判性的问题只会加重孩子的自责。正确做法是利用开放式提问建立安全感，例如：「我留意到你最近睡得不太好，有点担心你，想讲一下发生了甚么事吗？」

梁重皿分享，沟通时必须传递3大讯息：家长已察觉不妥、绝不批判、孩子并非独自面对。当子女坦言被欺凌时，成人的首要任务是稳定其情绪，而非急于追查真相。「孩子情绪激动时，大脑会缺乏组织语言的能力。家长应明确表示被欺负绝对不是他们的错，并赋予孩子掌控权，让他们自行选择何时讲述经历，以及希望获得甚么形式的协助。」

针对网络欺凌，不少家长的第一反应是没收手机。梁重皿直言此举会弄巧反拙，「现代学生高度依赖社交平台，切断网络形同对受害者施加双重惩罚，只会令子女日后更不敢求助。」她建议家长应协助孩子截图保留证据，善用平台的封锁或举报功能，并在尊重子女意愿的前提下与学校商讨。

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铁拳教育｜建构「家校社」保护网

至于当学校社工或老师发现疑似欺凌状况时，会如何处理？冼家俊强调，校方会根据教育局指引，为学生作出身、心、灵的全面评估与支援。「我们会即时作安全评估，了解欺凌是否涉及身体伤害、学生有否出现自残念头，以及欺凌是否正在持续升级。」视乎严重程度，校方会分级处理，包括透过调解或小组介入、启动校内机制，或转介医疗及执法部门。整个过程强调「以学生福祉为核心」，在保障安全的前提下作出介入。

欺凌是诱发抑郁症、社交焦虑甚至思觉失调的高危因素。梁重皿重申，如发现子女持续数天情绪低落或有轻生倾向，应立即寻求临床心理学家或驻校社工协助，及早阻止伤害累积。

冼家俊总结道，「社工、教师及家长必须阵线一致，才能形成有效的『保护网』。」教师负责建构关爱校园文化及日常观察；社工提供情绪及家庭支援；家长则给予强大的家庭后盾。他勉励正遭遇欺凌的同学，「尽量避免与欺凌者单独相处，并勇敢向身边可信赖的师长、社工或家人倾诉，我们随时准备好为大家提供支援。」

记者：苏丽珊

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