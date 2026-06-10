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爆红7岁街拍女孩Yumi 联乘Tiger Circle 童真视角捕捉香港脉搏

教育热话
更新时间：09:48 2026-06-10 HKT
发布时间：09:48 2026-06-10 HKT

本地7岁小女孩Yumi在无心插柳下，完成了妈妈给予的「练胆」小任务，更摇身一变成为近期社交平台Instagram（IG）上的人气街拍KOL，短短一年间粉丝人数已突破76万。就此，《英文虎报》（The Standard）旗下的社群平台Tiger Circle策划了全新企划，全日追踪Yumi的拍摄日常，并推出一段充满温度的访问短片，透过她的镜头捕捉这座城市游客区的最新脉搏。

穿梭中环的纯真视角

在IG上，超过76万名来自全球的粉丝关注Yumi。粉丝们并非追求经过专业制作的数码内容或精修图片（P图），而是单纯为了见证这位7岁小女孩在香港街头为陌生人拍照的暖心旅程。Tiger Circle记录了Yumi在熙来攘往的中环街头，主动走向素未谋面的陌生人攀谈，捕捉他们最真实的笑容。她以成人鲜少注意到的独特低角度——128厘米的专属视角观察香港，途人往往被她纯真的目光融化，乐于与她互动及让她拍照。曾出现在她短片中的国际旅客Nathan也深受打动，更亲自留言表示这是一段绝对美好的回忆，并真诚地期待能再次来港与她相遇。

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妈妈成幕后「神队友」

Yumi的街拍背后，全靠一位「神队友」——她的妈妈。妈妈在幕后默默掌镜，记录Yumi的街头冒险，并剪辑成深受观众喜爱的短片。原来两年前的Yumi并不如现在般大胆主动，妈妈为了助她克服内向性格，便鼓励她主动邀请途人进行街拍。Yumi回忆道，「我以前很胆小，妈妈鼓励我尝试街头摄影，让我变得更勇敢。」当Tiger Circle问及将来的梦想职业时，Yumi童言无忌地表示，「不想做摄影师了，我想做一名歌手！因为我唱歌很好听。」说罢，她更随性地唱起王菲的《容易受伤的女人》。学习街拍的过程，不但让Yumi克服了胆小的个性，更为她开启了梦想之门。

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传递正能量与「爱的教育」

这次合作中，《英文虎报》推动的社群平台Tiger Circle致力连结年轻人才，发掘并团结香港充满潜力的未来领袖。透过分享像Yumi这样深刻、温暖而真实的故事，平台期望能连系具远见的年轻一代，向社会传递正能量，并启发创新思维。Tiger Circle与Yumi的合作，透过访问呈现她背后动人的成长故事，让更多人感受到这份由孩子出发的纯粹善意，将这个充满人情味的香港故事传递到世界各地。

如想观看独家的幕后访问短片，可浏览网址：>>按此<<；此外，记得关注Tiger Circle的IG帐号（@tigercircle.hk），收看其他精采内容。

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