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暑期活动｜中学生医院义工计划 体验前线医务工作 附报名详情

教育热话
更新时间：16:34 2026-05-22 HKT
发布时间：16:34 2026-05-22 HKT

近日，不少应届DSE（中学文凭试）考生及中学生均在社交平台发问：暑假有何搞作？除了报读暑期班或参加游学团外，同学不妨善用余暇参与医院义工服务，在帮助有需要病人的同时，更能实地体验前线医护的日常工作。目前，本港多间公立医院，包括玛丽医院、东华医院、东区尤德夫人那打素医院、将军澳医院及基督教联合医院等，均推出暑期医院义工计划，适合15或16岁以上的青少年参加，让同学度过一个充实且有意义的暑假。

港岛西联网  成为健康大使

由香港岛医院联网（港岛西）病人资源中心举办的「暑期义工大学堂2026」，计划旨在培训青少年成为「健康大使」，透过参与义工服务探索生命、扩阔视野并回馈社会。该计划适合年满15岁、正就读中四或以上的中学生参加；参加者可选择于葛量洪医院、玛丽医院、东华医院，或大口环根德公爵夫人儿童医院提供义工服务。整个计划的活动、训练及服务均以团队合作模式进行，期望借此加强参加者的人际沟通与解难技巧，培养积极的人生观，并增加对健康议题的关注，从而向社区推广健康教育。

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暑期义工大学堂2026

  • 申请日期：即日至6月3日
  • 对象：年满15岁，正就读中四或以上的中学生
  • 活动日期：7月17日至8月14日
  • 活动内容：健康大使训练、服务支援、活动筹备、医院导览等
  • 服务地点选择：葛量洪医院或玛丽医院或东华医院，以及大口环根德公爵夫人儿童医院等
  • 注意事项：申请者需进行面试；成功获录取者须连续服务4星期（每星期最少参与3节），并必须出席7月17日的开学礼暨训练工作坊及8月14日的毕业礼
  • 报名：>>按此<<
  • 查询电话：2255 4343

东区尤德夫人那打素医院  担任接待大使

由东区尤德夫人那打素医院社区及病人资源部——那打素义工服务统筹中心举办的「暑期义工服务计划2026」，同样招募年满15岁的全日制学生参加。义工服务范围包括于医院大堂及专科门诊担任接待大使、协助推广「HA Go」手机应用程式及器官捐赠，以及协助病房活动等。计划分为两个服务阶段：第一阶段为7月14日至24日，第二阶段为7月28日至8月7日（参加者可二选一）。中心期望学生能透过于不同范畴服务病人，切实体会及了解病者所需；同时加深对医护服务的认识，并从中学习待人接物的技巧及义工精神。

暑期义工服务计划 2026

  • 申请日期：即日至5月31日
  • 对象：年满 15 岁的全日制学生
  • 活动日期：【第一阶段】7月14日至24日 或 【第二阶段】7月28日至8月7日（二选一）
  • 活动内容：于医院大堂、专科门诊、家庭医学门诊及临床部门等担任接待大使；推广「HA Go」应用程式及器官捐赠；协助病人活动及个别部门文书支援等
  • 服务地点：东区尤德夫人那打素医院
  • 注意事项：申请者必须出席面试，获选后须参加3节义工训练及毕业礼，并于整个服务时段内累积不少于50小时服务时数
  • 报名：>>按此<<
  • 查询电话：2595 6863

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服务将军澳区 体验病人咨询

另由将军澳医院健康资源中心、香港青年协会赛马会将军澳青年空间及茵怡青年空间共同主办的「暑期医院义工体验计划2026」，分为A、B两组（二选一），义工将获派往将军澳医院或将军澳及西贡区家庭医学诊所，体验文书处理、后勤支援、服务推广、病人咨询、病房关怀探访、部门参观及活动策划等多工作。该计划专为年满16至22岁的青少年而设。计划鼓励青年人善用余暇，透过前线体验认识医院不同部门的运作及工作范围，并学习策划社区服务。

暑期医院义工体验计划 2026

  • 申请日期：【A组】即日至5月29日；【B组】即日至6月18日
  • 对象：年满 16 至 22 岁的青少年
  • 活动日期：【A组】6月22日至7月9日（7月1日除外）；【B组】7月21日至8月6日
  • 活动内容：文书及后勤支援、服务推广、病人咨询、病房关怀探访、部门参观、活动策划及社区服务等
  • 服务地点：将军澳医院，或将军澳及西贡区家庭医学诊所
  • 注意事项： 每组名额16人；参加者必须出席义工训练、服务筹备会议、社区服务日彩排、社区服务日及检讨会
  • 报名：>>按此<<
  • 查询：2208 1259

基督教联合医院 学习医院行政

由香港红十字会青年发展服务与基督教联合医院等团体合办的「暑期医院学生体验计划2026」，适合年满15岁或以上、就读中四至中六的青年会员参加。参加者可涉猎医院行政、支援服务及专职医疗等范畴，并于各部门病房协助一般办公室事务及简单护理工作。此外，参加者亦有机会参与医院举办的各类医疗讲座、工作分享会及参观各部门。计划于7月27日至8月14日期间进行，参加者达8成出席率，均可获发医院义工服务证书。

暑期医院学生体验计划 2026

  • 申请日期：即日至6月6日
  • 对象：年满 15 岁或以上、就读中四至中六的青年会员
  • 活动日期：7月27日至8月14日
  • 活动内容：体验病房与不同医疗部门工作（包括支援、行政及简单护理协助），并参与医疗相关讲座、部门参观及工作分享会等
  • 服务地点：基督教联合医院 
  • 注意事项：名额5人；申请者必须参与6月13日的面试，并须达8成出席率，方可获发医院义工服务证书
  • 报名：>>按此<<
  • 查询电话：2772 0900

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