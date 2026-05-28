暑期活动2026︱「离地」新体验 航空课程 助中小学生圆飞行梦

暑假将至，家长又开始为子女筹划暑期活动。除了一般的琴棋书画与学术班，今个暑假不妨考虑让孩子参加真正「离地」的课程！近年，坊间推出不少与航空相关的暑期活动，以实现学生的「飞行梦」。例如机管局辖下香港国际航空学院的多个岗位体验课程，带领学员深入机场禁区，近距离探索航空业的日常运作；由香港专业飞行员协会举办的「香港航天青年大使」计划，更让学员一尝驾驶真实飞机的滋味；至于香港航天数字的「2026年暑期航天航空日营」，则结合了航空知识与模拟飞行训练。各适其适的课程，正好为学生们提供冲上云霄的选择。

香港国际航空学院｜深入机场禁区 探索航空业多元岗位

机管局辖下香港国际航空学院每年均举办「航空体验营」，今年也不例外，当中的热门课程包括「航空探索夏日营」、「飞机工程夏日营」、「机场夜间探索营」及「进阶航空飞行课程」等。参加者将深入香港国际机场，近距离了解不同范畴的工作，更会走进机场的秘密基地。

「航空探索夏日营」适合11至13岁对航空业有兴趣的青少年参加，日营为期2天，透过实地参观及互动游戏，让学员认识香港国际机场的日常运作及各个岗位。「飞机工程夏日营」则适合14岁或以上青少年参加，为期3天的日营不仅涵盖飞机工程理论课程，更安排学员对机场的飞行区和维修区作实地考察，启发他们对飞机工程的兴趣。至于想深入了解航空事业的17岁或以上青少年，可参加为期3天的「进阶航空飞行课程」，透过教授飞行路线计划、环机检视及个案研习，提升学员对飞行相关知识的理解。

2026航空体验营

课程日期：7月13日至8月15日（上课时间为 9:30 至 17:00，仅「机场夜间探索营」为 14:00 至 21:00）

对象：11岁至17岁或以上青少年（视乎不同课程）

地点：赤𫚭角畅达路13号机场员工综合大楼9楼

学费：$2700至$4700不等（视乎不同课程，费用包括轻便午餐一份）

截止报名日期：各课程有所不同

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香港专业飞行员协会｜现役机师亲授 亲手操控真实飞机

想一尝驾驶飞机的体验？可选择由香港专业飞行员协会举办的「香港航天青年大使」计划，适合8至16岁或以上儿童及青少年参加。计划为期8天，当中有5天是由现役民航机师亲授飞行知识的地面课堂；另安排参观航空业界及航空公司总部，并有机会进入航空限制区域，深入了解机场实际运作与培训设施。课程内容更包括由专业机师指导试驾Airbus A320 模拟机，以及最令学员期待的环节——在认证机师监督下，亲手操控真实小型飞机，并于珠海上空即日来回。

香港航天青年大使

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香港航天数字｜结合模拟飞行训练及航天工作坊

若想初步体验基础的飞行知识，则可报读香港航天数字的「2026年暑期航天航空日营」，适合7至19岁儿童及青少年参加。训练营提供专业飞行模拟器，让参加者在专业导师指导下，亲身体验如何控制模拟飞机起飞、巡航及降落，亦可从中认识仪表板操作、飞行原理，并作航空业探索。此外，课程涵盖航天内容，如火箭模型制作、解构基本航天原理及天文探索，全面激发学员对航天科技的兴趣与想像。

2026年暑期航天航空日营

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