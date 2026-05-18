英中插班｜林忆莲母校迎百周年 玛利曼中学插班申请有甚么准则？

乐坛天后林忆莲一连两场的《回响巡回演唱会》香港站，昨晚（5月17日）于启德主场馆举行尾场，全场4万个座位爆满，为观众带来满满回忆。这位红遍亚洲的天后，在香港土生土长，中学年代就读于跑马地的玛利曼中学（当时名为玛利诺修女学校，Maryknoll Sisters School），同属8、90年代的著名女歌手陈慧娴更是她的同班同学。这所培育中不少杰出女生的传统名校，明年将迎来百周年校庆，此外，该校近日正接受中二至中四入学申请，并即将于5月29日截止。想让女儿当忆莲师妹的家长，就要留意其收生准则。

校舍曾设半山 8班共用4课室

位于跑马地蓝塘道的玛利曼中学，为本港传统英文资助天主教女校。该校历史悠久，多年来培育出无数杰出女性，校友遍布政商及演艺各界，除了上文提到的林忆莲及陈慧娴，陈美龄、JW王灏儿等唱家班都是校友；另外，发展局局长宁汉豪、前民主党主席刘慧卿、前行政会议成员胡红玉亦毕业于该校。

玛利曼中学最初名为圣神学校（Holy Spirit School） ，由玛利诺女修会于1927年创办。建校初期校舍设于半山罗便臣道，当时规模较小，8班学生需共用4个狭小的课室，空间非常有限。后来经历迁校、因战争而关闭等历史，该校于1957年10月，正式迁往跑马地现址，并易名为玛利诺修女学校（Maryknoll Sisters School）。直至1983年，中、小学部分别易名为玛利曼中学及玛利曼小学，并沿用至今。

为迎接明年100周年校庆，玛利曼中学正筹建校史馆，以展示珍贵文物及历届校友成就，预计展品将包括不同年代的旧式校服等，相信会极具历史意义。

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初中必修英国文学 设模组系统练思辨

作为本港的传统名校之一，玛利曼中学致力透过正规及非正规课程，全面提升学生的语文及沟通能力，并贯彻「两文三语」政策。除中文、中国历史及普通话外，所有科目皆以全英语授课。学校特别重视语文根基，规定中一至中三级必须修读英国文学，高中DSE学生亦可选修英语文学。此外，为减少中一中二学生学科数目，学校设有模组系统（Modular System）、专题学习及跨科STEM的学习，而中一级的「JUMP」、中二级的「LEAD」课程，则旨在训练学生的思辨能力与创造力。

学业成绩占收生准则五成

由于玛利曼中学有直属小学，供外校生申请的学额有限，其中以26/27学年的「统一派位」为例，提供予湾仔校网的非保留学额只有9个，可见如有意申请中一入读该校的外校生，竞争非常大。不过，如女儿中一时未获派该校，在中二至中四年级，仍可尝试申请插班。

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根据校网资料，玛利曼中学现正接受中二至中四的入学申请，邮递申请信的截止日期为5月29日。有意为女儿申请的家长，除了要填妥申请表，还须撰写申请信，解释为何替女儿申请该校。如想提交个人简介（Portfolio），总共不可超过10页（A4纸）；另外需提交过去两年的成绩表、出生证明文件及身份证、各类奖项与证书、洗礼证明（如适用）等副本，及贴上足额邮票的回邮信封。

待收集所有申请后，校方将邀请合适的申请人，在6月进行笔试，并在7月进行面试。至于家长最关心的收生准则方面，申请人的学业成绩占50%；品行、课外活动及社区服务成就、奖项占30%；面试表现则占20%，内容包括中英文沟通能力、逻辑思考、理解能力及态度。

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