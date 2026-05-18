AI时代推动资讯素养 扶轮中学藉话剧反思科技伦理

上周五（5月15日）大结局的人气电视剧《IT狗2.0》，为观众留下了AI与人类和谐共存的反思。随着AI教育在学界日渐普及，学校在教授新科技的同时，亦不能忽视深化资讯素养的重要性。位于黄大仙区的中华基督教会扶轮中学正是两者并重的实践者；该校今年不仅以「资讯素养」为主题，创作普通话话剧《现在．未来式》，并凭此剧在本年度的「香港学校戏剧节」，夺得「杰出整体演出奖」、「杰出合作奖」及「杰出舞台效果奖」；另又举办「AI作曲学艺比赛」，邀请全校学生共同创作话剧主题曲。校长薛昌华接受《星岛教育》专访时指出，「资讯素养正是AI时代必备的核心能力。」

现在．未来式

继去年首度开办普通话话剧后，中华基督教会扶轮中学今年再接再厉，并以「资讯素养」为剧目主题。今年的剧名为《现在．未来式》，内容以科技与教育的碰撞为核心，讲述故事中的兄妹二人在科技理想、亲情与伦理责任之间挣扎，引领观众反思如何在科技时代中平衡创新与人性，同时展现责任感、诚信、守法及资讯素养等关键能力。薛昌华认为，资讯素养就是让学生懂得如何找寻、分辨、判断、使用和保护资讯。「这些是AI时代必备的核心能力。首先要能辨别真伪，别看到假新闻、假广告就信，要养成主动查证的习惯。其次，使用资讯要合规矩，『参考』跟『抄袭』的界线要搞清楚，尊重版权、守住诚信。」他又强调安全意识同样重要，既要懂得保护个人私隐和敏感数据，也要提防资讯外泄及网络风险。他续指，学生须懂得灵活运用资讯，「善用工具搜集资料，再加上自己的独立思考，才能真正转化成个人见解。」

延伸阅读：观塘玛利诺书院AI生成R&B歌曲趣学范文 参与中学生初创比赛夺冠

为配合话剧，薛昌华更亲自利用AI为该剧创作主题曲歌词，歌名为《硬核初心》。他指出，身处资讯泛滥的数码时代，期望学生能好好学习资讯素养，并凭歌寄意，提醒大家在真假难辨的洪流中不忘思考，坚守初心。当中一句「任数据万千流淌，撞不碎初心的墙」，正好道出他的心声。

歌词敲定后，校方为配合旋律创作，由「普通话话剧」与「校园电视台」携手举办「AI作曲学艺比赛」，鼓励同学运用AI歌曲生成工具Suno创作歌曲，并邀得校长、专业歌手、音乐人及话剧导演担任评判。比赛最终由中二学生陈冠澄赢得冠军。陈冠澄分享其创作历程，「开学初参加了中二级的『正向小明星』计划，初次接触并认识到Suno这个AI作曲工具。当时我跟其他同学需要分组利用Suno生成属于我们的主题曲，并在校内拍摄MV。」她更在该活动中获得「最佳导演奖」，自此便主动摸索、持续自学AI作曲技巧，逐渐熟悉各种功能和创作模式。「今次参加AI作曲比赛，整个作品从构思到用AI生成完成，只花了约30分钟。没想到最后能脱颖而出拿下冠军，自己也觉得很惊喜。」

延伸阅读：学校善用AI聊书 打破阅读孤独感 守护实体书的温度︱津中乐道

事实上，《现在．未来式》一剧在本年度「香港学校戏剧节」中表现亮眼，荣获「杰出整体演出奖」、「杰出合作奖」及「杰出舞台效果奖」，当中3名参演学生更获颁「杰出演员奖」。该剧于5月9日的全方位展示日向全校师生作公开首演，当日薛昌华更化身鼓手，与学校乐队一同演唱主题曲。他分享道，「我从4月开始请老师教打鼓，断断续续地练习，每次都无法完整打完一首歌。当天站在台上，打了人生第一场公开表演。虽然手脚不太协调，错了一些拍子，但已经是练习以来效果最好的一次。感恩整队Band从头到尾带领着我，辛苦他们要『凑住』我这个超龄新手。」他笑言，这次经历让他对师生关系有另一番体会，「原来我口中常说『陪伴学生成长』，有时角色是调转的！这次是学生陪我突破、陪我尝试、陪我完成一件我以为自己做不到的事。今次表演虽不完美，但已经是最动人的旋律。」

记者：苏丽珊 图片由学校提供

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<