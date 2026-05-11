上水惠州公立学校藉「爆旋陀螺」热 教授STEM与中华文化 跨代对战练抗压力

近日，源于90及千禧年代的经典玩具「爆旋陀螺」大热回归，各区纷纷涌现地区赛事，这股热潮更蔓延至校园。位于上水的上水惠州公立学校日前在社交平台宣布，将于6月11日举办校园版「爆旋陀螺比赛」。校长郑风接受《星岛教育》访问时表示，举办比赛除了是回应学生诉求，更期望借此教授STEM物理知识及弘扬中华文化，同时促进师生交流，并培养学生的心理质素。

师生齐跨代参与

该校将于6月11日的「全方位学习月」期间，举办「惠小陀螺校内赛暨『STEM』体验日」，广邀全校师生及职员参与。郑风指该校是一所「Happy Learning School」，「希望学生在应付考试之余，亦能享受愉快的校园生活。」他透露，早前有学生透过「校长信箱」提出不少有趣的试后活动建议；其后，活动统筹老师邱天浪留意到小四学生周卓谦在校外公开赛「隆亨第二届爆旋陀螺大赛」勇夺季军，遂提议将这项热门活动引入校园。有关建议最终获行政会议一致通过并落实执行。

郑风强调，「爆旋陀螺」不仅是玩乐，更蕴含STEM科学原理与中国传统文化元素。「我们在活动中特意融入这些知识，提升其教育意义。」他续指，体验日属全校参与性质，届时校长、校董及校监均会亲身落场与学生切磋。「我们在社交平台宣传后反应热烈，帖文获数万次转载及约2千人赞好；学生知悉后表现极为兴奋，更有校友留言表示期待参与。」

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体验日由邱天浪及叶志诚两位老师负责统筹。邱天浪介绍，活动将分三个阶段进行：首阶段由五、六年级学生率先作赛及体验，一至四年级则留在课室学习陀螺的中国历史文化及物理原理；次阶段由一至四年级作赛，五、六年级学生进行室内延伸学习；最后阶段则是全校职工、校务处职员、科技部员工、全体教师、校长、校董及校监与学生进行跨世代大比拼。「学生可自备『爆旋陀螺』参赛，校方亦会在体验区提供陀螺，让没有自备玩具的同学借用作赛。」

谈到学科应用，邱天浪补充，「高年级科学科会教授力学及『力与运动』的知识，是次比赛正好作为延伸活动，让学生在真实环境中实践，探究如何运用摩擦力令陀螺持久旋转。」此外，学校一直推动中华文化延伸学习，过往曾以足球及踢毽作媒介，今次则以陀螺为主题。「学生将有机会尝试自制中国传统纸陀螺，研究如何延长旋转时间，从中领略传统文化。」

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身为「90后」的邱天浪感叹，「我们成长年代的玩具都是实体的，反观现今学童常沉迷电子产品，较缺乏人际沟通。我们希望以『爆旋陀螺』为契机，让学生体验昔日的实体玩具，促成跨世代交流，拉近师生关系。」另一方面，校方亦留意到部分学生抗压力偏低，面对挫折时容易气馁，故期望透过比赛锻炼其心理质素。「我们明白参赛学生对自己的陀螺抱有期望，但比赛总有胜负，我们希望他们从中学习接受失败和失望，借此提升抗压能力。」

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