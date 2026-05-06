Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026︱音乐科考林家谦《四月物语》 考生大感惊喜 本尊亲身解题直呼好难！

教育热话
更新时间：19:41 2026-05-06 HKT
发布时间：19:41 2026-05-06 HKT

中学文凭试（DSE）最后一科笔试音乐科，已于昨日(5日)开考。有考生在社交媒体表示，今年音乐科以林家谦的《四月物语》出题，觉得好感动，「呢首系对我好有意义嘅歌！」帖文引来林家谦亲自回复，顿时令网民哄动，不少人好奇这位「原作者」是否懂得回答试题？他在今日(6日)接受电台访问时，尝试亲身解题，更直言试题很难！

亲身回应网民

有考生昨日在Threads发文，表示今届音乐科笔试的流行曲部分，以林家谦在去年推出的《四月物语》出题，他表示好感动，指这首歌对其很有意义。帖文吸引不少网民留言，而最引人注目的，就是林家谦现身，亲自留言「报dse 报dse 报dsE↗️考试」，并以「出年」为主题标签。这个留言正好与《四月物语》的前奏「啱音」，林家谦的幽默令网民哄动，有人问他是否在考评局工作？是否有意应考DSE？

延伸阅读：十大中文金曲奖2026｜金奖得主林家谦「喂狗大过天」完骚速逃 周殷廷避谈隐藏正印称病离场 冯允谦不贪心获四殊荣已感幸运

亦有很多网民关心，林家谦身为「原作者」，是否懂得回答试题呢？其中一条试题问及，《四月物语》最后一段的副歌，如何透过编曲、节奏及演绎方式营造高潮。他今日接受商台节目访问时表示，对作品被选为考题感到意外，不觉得这首歌有那么多内容需要分析。他表示试题很难，自己没有「model answer」，直言作曲时都是凭感觉，没有特别计算如何达到高潮。他后来再尝试回答试题，表示副歌凭借升半度「key」、乐器提升等因素，营造出高潮位。

延伸阅读：KKBOX香港风云榜｜MIRROR狂扫7席奖项成绩骄人 林家谦第6度膺「年度风云歌手」 Gareth.T首度登榜

翻查资料，DSE音乐科的笔试分两部分，甲部是西方古典音乐，乙部是中国器乐、粤剧音乐、本地及英美流行音乐。在粤语流行音乐的部分，考生需要聆听指定歌曲选段，然后回答问题。据悉，这部分通常都是考一些年份较远的经典名曲，例如2025年考杜丽莎的《假如》、2024年考林子祥的《数字人生》及2023年则考郑秀文的《终身美丽》。不过，考评局有时也会出一些较新的流行曲，就如今届的《四月物语》，2019年也考过林奕匡《高山低谷》。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
 

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
01:04
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
5小时前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
8小时前
00:40
秀茂坪宝达邨两男女倒毙单位 消息指为已离婚夫妇
突发
1小时前
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
影视圈
11小时前
薛永康被控两项非礼罪受审。黄巧儿摄
男护士涉捉16岁女病人手摸阴茎 事主指被告露械「望住我」十数秒 事后称：希望无吓亲你
社会
6小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
5小时前
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
2026-05-05 16:51 HKT
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
01:04
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
23小时前