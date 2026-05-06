DSE 2026︱音乐科考林家谦《四月物语》 考生大感惊喜 本尊亲身解题直呼好难！

中学文凭试（DSE）最后一科笔试音乐科，已于昨日(5日)开考。有考生在社交媒体表示，今年音乐科以林家谦的《四月物语》出题，觉得好感动，「呢首系对我好有意义嘅歌！」帖文引来林家谦亲自回复，顿时令网民哄动，不少人好奇这位「原作者」是否懂得回答试题？他在今日(6日)接受电台访问时，尝试亲身解题，更直言试题很难！

亲身回应网民

有考生昨日在Threads发文，表示今届音乐科笔试的流行曲部分，以林家谦在去年推出的《四月物语》出题，他表示好感动，指这首歌对其很有意义。帖文吸引不少网民留言，而最引人注目的，就是林家谦现身，亲自留言「报dse 报dse 报dsE↗️考试」，并以「出年」为主题标签。这个留言正好与《四月物语》的前奏「啱音」，林家谦的幽默令网民哄动，有人问他是否在考评局工作？是否有意应考DSE？

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亦有很多网民关心，林家谦身为「原作者」，是否懂得回答试题呢？其中一条试题问及，《四月物语》最后一段的副歌，如何透过编曲、节奏及演绎方式营造高潮。他今日接受商台节目访问时表示，对作品被选为考题感到意外，不觉得这首歌有那么多内容需要分析。他表示试题很难，自己没有「model answer」，直言作曲时都是凭感觉，没有特别计算如何达到高潮。他后来再尝试回答试题，表示副歌凭借升半度「key」、乐器提升等因素，营造出高潮位。

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翻查资料，DSE音乐科的笔试分两部分，甲部是西方古典音乐，乙部是中国器乐、粤剧音乐、本地及英美流行音乐。在粤语流行音乐的部分，考生需要聆听指定歌曲选段，然后回答问题。据悉，这部分通常都是考一些年份较远的经典名曲，例如2025年考杜丽莎的《假如》、2024年考林子祥的《数字人生》及2023年则考郑秀文的《终身美丽》。不过，考评局有时也会出一些较新的流行曲，就如今届的《四月物语》，2019年也考过林奕匡《高山低谷》。

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