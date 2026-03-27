厉河离世｜创作《大侦探福尔摩斯》 推出《CO-CO!》杂志 读者纷悼念：开启我的创作路！

香港儿童文学作家厉河（本名：吕学章）在3月23日离世，享年67岁。各大媒体公布消息的当晚，不少人在社交平台发帖表示不舍，有人追忆他创办的本地儿童漫画杂志《CO-CO!》，有人分享《大侦探福尔摩斯》如何帮助自己学好中文。厉河多年来屡获「小学生最爱作家奖」，从昔日的小学生到如今的成年人，不少人受其作品影响。有读者更直言，「厉河创办的《CO-CO!》，造就了现在的我！」

《CO-CO!》漫画迷Rei：这本杂志开启我的创作之路

现年35岁的Rei，从小学时期便迷上《CO-CO!》，家中珍藏超过600本。她由1997年底开始收集，一年26期加上别册，几乎期期不漏，直至2019年停刊，前后长达23年。Rei表示，「《CO-CO!》让我更贴地认识本地漫画。当年作为小学生，接触机会有限，也不懂用电脑搜寻资讯。这本杂志就像一扇窗，让我直接阅读许多前辈作品，大开眼界，成为连接世界的开始。」她特别欣赏杂志内《侦探物语 福尔摩斯剧场》的漫画家Kai，其笔触与构图带有插画风格，拓宽了她欣赏漫画的视野。

更难忘的是，《CO-CO!》曾举办角色设计比赛，得奖作品可刊登于漫画故事中。16岁的Rei以中学生身份参赛，设计人物并夺得冠军。当时，她会考成绩不理想，带着参赛手稿及刊登了自己作品的那期《CO-CO!》，前往IVE面试动漫角色设计相关科目，最终成功入读。其后IVE成绩理想，更顺利升读理工大学相关课程，毕业后从事与绘画相关的工作。

Rei深有感触，「厉河创办的《CO-CO!》有很多本地漫画家，各有不同风格。阅读它就像把丰富资讯存入脑中，形成一个漫画资料库，对日后创作帮助极大。庆幸当年遇上这本杂志，才造就今天的我。」

漫画家姜智杰：厉河教晓我们，画漫画最重要的是体力

本地漫画家姜智杰（绰号K先生）于1999年参加正文社举办的「《CO-CO!》新秀漫画大赏」，获「佳作赏」入行。他忆述，「当年《CO-CO!》深受儿童欢迎，虽然我已是成年人，仍觉得这本杂志为6至12岁小读者，提供接触漫画的优质渠道。」姜智杰感谢厉河给予机会，让他尝试不同风格漫画，从实战中学习成长。

在姜智杰眼中，厉河勤力、认真、实事求是，常提点儿童漫画的注意事项，例如多观察身边小孩的行为与衣著作参考，打斗场面切忌有身体接触。最令他难忘的是，厉河常问，「你知不知道画漫画最重要的是甚么？」不待回答，便说，「是体力！画漫画要长期奋斗，坐在书桌一画就画大半日，挨更抵夜，少一点体力都不行！」

厉河的遗产：燃点阅读热情

在正文社社交平台及Threads上，不少家长得知厉河逝世后，纷纷感谢他令子女爱上阅读、爱上中文。生前，厉河常到访多间小学，分享阅读与写作心得。他曾言，「从家长口中得知，我的书帮助读者克服阅读障碍，那种满足感无法形容……青年人不知天高地厚，未必是坏事；成年人凡事顾忌，只怕杞人忧天。」厉河以《大侦探福尔摩斯》系列及《CO-CO!》杂志，启蒙无数香港儿童的阅读兴趣与创作潜能。他的影响，早已超越童书与漫画，深深植根于一代又一代小学生、年轻人以至成年人的心中，成为永不磨灭的童年回忆与成长动力。

记者：苏丽珊

部分图片 由受访者提供及社交平台

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