DSE 2026｜英文口试首日问如何向游客推荐「两餸饭」 老师：最易被此题「考起」

DSE 2026｜昨天（3月10日）DSE英文科口试首日开考，不少考生在试后，随即在社交平台分享考题，当中包括：「两餸饭」、理财素养，以及网络不诚实的情况。其中「两餸饭」话题最受关注，不少考生都说题目贴近生活，但亦有人担心自己离题或未能提出充分推荐理由，或会影响分数；有英文科老师认为，讨论时可从多角度分析「两餸饭」为何流行。如想争取高分，更可从宏观经济角度探讨。

DSE 2026｜应考学生：论「两餸饭」好坏之处

考生在社交平台讨论最激烈的，正是「两餸饭」一题。网友纷纷分享考试内容，包括讨论其流行程度、优点与缺点等。有考生提到自己讨论了经济环境如何改变香港饮食文化，亦有同学分析不同原因影响本地饮食习惯；另一讨论问题「怎样向旅客推荐『两餸饭』」，有考生误解为「在哪些情况下才会吃『两餸饭』」，经其他网友更正后，才了解应聚焦向旅客推广香港特色饮食。

昨天应考的考生陈同学接受《星岛教育》电话访问时表示，她同样以「两餸饭」为口试题目。她认为此题较同日其他题目容易掌握。陈同学表示，资料提示卡列出「两餸饭」的好处包括价格亲民及选择多样，但她发言前已有同学使用这些观点，因此她转而指出「等候时间短」才是令「两餸饭」流行的关键。「我没有重复提示卡的内容，而是提出另一原因。香港生活节奏急速，时间就是金钱。在高级餐厅用餐往往需时较长，但『两餸饭』等候时间短，对办公室职员特别适合。」

第二部分需讨论好处与坏处，陈同学以个人经验分享，「好处是价格便宜，学生没有收入，30至40元的『两餸饭』完全负担得起。坏处则是虽然味道不错，但常加入味精，长期食用对身体健康不好。」至于如何推广「两餸饭」，陈同学因其他考生发言较长，故未能即时补充。不过她已想好建议，「希望能在美食节设置摊位，推广『两餸饭』或『三餸饭』，让更多人认识香港独有的饮食文化。」

此外，有关「网络不诚实」一题，亦引起不少网上讨论。考生围绕「人们为何在网络不诚实」、「若朋友在网络不诚实，你会如何应对」等角度分享。有考生以AI生成内容为例，有的则认为讨论区匿名文化是主因之一。相对而言，考生认为理财素养题目涉及经济科，需要使用较学术的字眼，所以较另外两个题目困难。

DSE 2026｜英文老师：从多角度分析流行原因

圣士提反女子中学英文科老师衞茼，特别就昨日的口试题目作分析。针对最热门的「两餸饭」题目，衞茼建议考生可从多角度分析其流行原因，例如价格亲民、快捷方便，以及香港人生活节奏急速，「两餸饭」正正切合本地生活模式。她补充，「从经济角度出发，考生亦可指出现时不少市民转往内地北上消费，认为内地物价较低，而『两餸饭』同样经济实惠，符合大众的消费习惯。」若想争取更高分数，她建议考生可从宏观经济环境切入，例如周边店舖结业、消费模式改变等议题，展示更深入的分析。

在讨论「如何向旅客推荐『两餸饭』」时，衞茼认为考生最易被「考起」。她指出，「『两餸饭』主要出现于日常生活社区，旅游区较少见，因此可建议在旅游热点增设美食车售卖『两餸饭』，或在主题公园加入这道特色食物，让旅客更容易接触。」

至于有关「理财素养」一题，衞茼表示，「不少同学可能被『Literate』一字吓倒，但其实即使未修读经济科，都可运用日常生活事例及简单词汇作答，例如使用零用钱前如何制定消费预算，便是最浅白实用的例子。」英语口试将直至下周四（19日），衞茼寄语即将应考的同学，在等候室期间不要过分焦虑，应冷静思考可能出现的题目及可用词汇。此外，她提醒同学要仔细阅读题目要求，避免误解问题而离题。

