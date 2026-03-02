直资扩容｜一文看清48所获批中小学 名单包括圣保罗男女/圣保禄/拔萃（附国际课程及学费资讯）

直资扩容｜在2025年《施政报告》，提出以试点计划形式，容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数，透过自资入读模式，加大录取持学生签证的非本地学生。教育局上周在网上公布获批/原则上获批的48间中小学名单，共38间中学，10间小学，名单中不乏传统名校：拔萃男书院、拔萃女书院、圣保罗男女中学、圣保禄学校等。

增至每班最多37至45人

去年12月，教育局向全港直资学校发信，邀请申请于2026/27学年起实施「直资扩容」。教育局上月透露，共收到42份直资学校申请，经审慎评估后，全数符合要求并获批准。上周二（2月24日），教育局在网上公布获批/原则上获批的48间中小学名单，包括38间中学及10间小学，当中不乏传统名校，如拔萃男书院、拔萃女书院、圣保罗男女中学、圣保禄学校等，以及近年热门的直资学校，如港大同学会书院、香港浸会大学附属学校王锦辉中小学及林大辉中学。

参与学校可按申请调整班数或每班学生人数，以取录更多持学生签证的自资非本地生。一般直资小学及中学每班上限分别为33人及41人，「扩容」后可增至最多37人及45人。在获批/原则上获批的中学中，有9间设有IB课程，另14间提供IAL或GCE A-Level课程。

以下为参加「直资扩容」计划获批/原则上获批的学校名单。

直资扩容｜获批/原则上38所获批中学

圣保罗男女中学

圣保禄学校

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：30000至32000港元（中一至中六）

地址：铜锣湾礼顿道140号

电话：2576 1692

孔圣堂礼仁书院

中华基督教会公理书院

圣士提反书院

港大同学会书院

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：46500至49200港元（中一至中六）

地址：黄竹坑南风道9号

电话：2870 8815

汉华中学

苏浙公学

中华基金中学

拔萃女书院

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：42000港元（中一至中六）、宿费：65000港元

地址：佐敦道1号

电话：2277 9100

拔萃男书院

开办的国际课程：IB

25学年学费：63330至145090港元（中一至中六）、宿费：78400港元

地址：旺角亚皆老街131号

电话：2711 5191/ 2711 5192

九龙三育中学

开办的国际课程：没有

25学年学费：3060港元（中一至中六）

地址：旺角界限街52号/ 诗歌舞街14号

电话：2397 3181/ 2394 4081

创知中学

汇基书院(东九龙)

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：29800至37200港元（中一至中六）、宿费：46800港元

地址：观塘利安里2号

电话：2343 6677

开办GCE A-Level/ IAL国际课程的基督教崇真中学。

开办IB国际课程的保良局颜宝玲书院。

基督教中国布道会圣道迦南书院

福建中学

慕光英文书院

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：2200至27000港元（中一至中六）

地址：观塘功乐道55号

电话：2341 2932

英华书院

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：25300至58000港元（中一至中六）

地址：深水埗英华街1号

电话：2336 8838

圣玛加利男女英文中小学

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：46770港元（中一至中六）

地址：深水埗深旺道33号

电话：2396 6675

基督教崇真中学

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：42500至53150港元（中一至中六）

地址：深水埗茘康街8号及新翼大楼

电话：2728 8727

保良局颜宝铃书院

优才(杨殷有娣)书院

将军澳香岛中学

香港华人基督教联会真道书院

保良局罗氏基金中学

万钧汇知中学

香港青年协会李兆基书院

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：28360至49970港元（中一至中六）

地址：天水围天葵路12号

电话：2146 1128

天水围香岛中学

万钧伯裘书院

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：6660至48000港元（中一至中六）

地址：天水围天华路51号

电话：2448 2960

基督教香港信义会宏信书院

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：44800至50320港元（中一至中六）

地址：沙田石门安睦里6号

电话：2637 2270

林大辉中学

培侨书院

香港神托会培基书院

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：27150至48450港元（中一至中六）

地址：沙田小沥源路56号

电话：2345 4567

德信中学

李宝椿联合世界书院

大埔三育中学

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：10800至12400港元（中一至中六）

地址：大埔大埔头径2号

电话：2665 3459

港青基信书院

开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL

25学年学费：50500至65000港元（中一至中六）

地址：东涌松逸街2号及第40区政府用地

电话：2988 8123

直资扩容｜获批/原则上10所获批小学

港大同学会小学

汉华中学

岭南大学香港同学会小学

保良局林文灿英文小学

25学年学费：15450港元（小一至小六）

地址：土瓜湾上乡道24号/ 农圃道2号

电话：2712 1270/ 2755 7799

圣玛加利男女英文中小学

播道书院

香港华人基督教联会真道书院

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学

培侨书院

基督教香港信义会宏信书院

