直资扩容｜一文看清48所获批中小学 名单包括圣保罗男女/圣保禄/拔萃（附国际课程及学费资讯）
更新时间：18:34 2026-03-02 HKT
发布时间：18:34 2026-03-02 HKT
直资扩容｜在2025年《施政报告》，提出以试点计划形式，容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数，透过自资入读模式，加大录取持学生签证的非本地学生。教育局上周在网上公布获批/原则上获批的48间中小学名单，共38间中学，10间小学，名单中不乏传统名校：拔萃男书院、拔萃女书院、圣保罗男女中学、圣保禄学校等。
增至每班最多37至45人
去年12月，教育局向全港直资学校发信，邀请申请于2026/27学年起实施「直资扩容」。教育局上月透露，共收到42份直资学校申请，经审慎评估后，全数符合要求并获批准。上周二（2月24日），教育局在网上公布获批/原则上获批的48间中小学名单，包括38间中学及10间小学，当中不乏传统名校，如拔萃男书院、拔萃女书院、圣保罗男女中学、圣保禄学校等，以及近年热门的直资学校，如港大同学会书院、香港浸会大学附属学校王锦辉中小学及林大辉中学。
参与学校可按申请调整班数或每班学生人数，以取录更多持学生签证的自资非本地生。一般直资小学及中学每班上限分别为33人及41人，「扩容」后可增至最多37人及45人。在获批/原则上获批的中学中，有9间设有IB课程，另14间提供IAL或GCE A-Level课程。
以下为参加「直资扩容」计划获批/原则上获批的学校名单。
直资扩容｜获批/原则上38所获批中学
圣保罗男女中学
- 开办的国际课程：IB
- 25学年学费：75900至123400港元（中一至中六）、宿费：74700至83000港元
- 地址：中环麦当劳道33号及麦当劳道35号威豪阁附翼校舍
- 电话：2523 1187
- 查询：>>按此<<
圣保禄学校
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：30000至32000港元（中一至中六）
- 地址：铜锣湾礼顿道140号
- 电话：2576 1692
- 查询：>>按此<<
孔圣堂礼仁书院
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：5990港元（中一至中六）
- 电话：2576 3415
- 地址：铜锣湾加路连山道77号
- 查询：>>按此<<
中华基督教会公理书院
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：19200至28700港元（中一至中六）
- 地址：铜锣湾大坑径17号
- 电话：2577 5778
- 查询：>>按此<<
圣士提反书院
- 开办的国际课程：IB
- 25学年学费：74550至109200港元（中一至中六）、宿费：58030至82900港元
- 地址：赤柱东头湾道22号
- 电话：2813 0360
- 查询：>>按此<<
港大同学会书院
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：46500至49200港元（中一至中六）
- 地址：黄竹坑南风道9号
- 电话：2870 8815
- 查询：>>按此<<
汉华中学
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：18900港元（中一至中六）
- 地址：小西湾富欣道3号
- 电话：2817 1746
- 查询：>>按此<<
苏浙公学
- 开办的国际课程：IB（国际部开办）
- 25学年学费：8390港元（中一至中六本地课程）、128000港元（国际部学费）
- 地址：宝马山道20号
- 电话：2570 2261
- 查询：>>按此<<
中华基金中学
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：20960至27930港元（中一至中六）
- 地址：小西湾富欣道9号
- 电话：2904 7322
- 查询：>>按此<<
拔萃女书院
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：42000港元（中一至中六）、宿费：65000港元
- 地址：佐敦道1号
- 电话：2277 9100
- 查询：>>按此<<
拔萃男书院
- 开办的国际课程：IB
- 25学年学费：63330至145090港元（中一至中六）、宿费：78400港元
- 地址：旺角亚皆老街131号
- 电话：2711 5191/ 2711 5192
- 查询：>>按此<<
九龙三育中学
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：3060港元（中一至中六）
- 地址：旺角界限街52号/ 诗歌舞街14号
- 电话：2397 3181/ 2394 4081
- 查询：>>按此<<
创知中学
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：5166至12730港元（中一至中六）
- 地址：何文田公主道14号第一期(不包括6楼员工宿舍及南翼)及第二期校舍
- 电话：2714 4115
- 查询：>>按此<<
汇基书院(东九龙)
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：29800至37200港元（中一至中六）、宿费：46800港元
- 地址：观塘利安里2号
- 电话：2343 6677
- 查询：>>按此<<
基督教中国布道会圣道迦南书院
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：25900港元（中一至中六）
- 地址：观塘利安里6号
- 电话：2372 0033
- 查询：>>按此<<
福建中学
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：24500至26340港元（中一至中六）
- 地址：观塘振华道中学校舍
- 电话：2578 1745
- 查询：>>按此<<
慕光英文书院
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：2200至27000港元（中一至中六）
- 地址：观塘功乐道55号
- 电话：2341 2932
- 查询：>>按此<<
英华书院
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：25300至58000港元（中一至中六）
- 地址：深水埗英华街1号
- 电话：2336 8838
- 查询：>>按此<<
圣玛加利男女英文中小学
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：46770港元（中一至中六）
- 地址：深水埗深旺道33号
- 电话：2396 6675
- 查询：>>按此<<
基督教崇真中学
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：42500至53150港元（中一至中六）
- 地址：深水埗茘康街8号及新翼大楼
- 电话：2728 8727
- 查询：>>按此<<
保良局颜宝铃书院
- 开办的国际课程：IB
- 25学年学费：35200至96500港元（中一至中六）、宿费：14700至80000港元
- 地址：土瓜湾崇安街26号
- 电话：2462 3932
- 查询：>>按此<<
优才(杨殷有娣)书院
- 开办的国际课程：IB
- 25学年学费：39600至88550港元（中一至中六）
- 地址：将军澳岭光街10号
- 电话：2535 6867
- 查询：>>按此<<
将军澳香岛中学
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：7750至12800港元（中一至中六）
- 地址：将军澳勤学里4号
- 电话：2623 3039
- 查询：>>按此<<
香港华人基督教联会真道书院
- 开办的国际课程：IB
- 25学年学费：32300至83680港元（中一至中六）
- 地址：将军澳勤学里1号
- 电话：2337 2123
- 查询：>>按此<<
保良局罗氏基金中学
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：19800至24000港元（中一至中六）
- 地址：将军澳陶乐路8号
- 电话：2701 8778
- 查询：>>按此<<
万钧汇知中学
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：11610港元（中一至中六）
- 地址：将军澳勤学里2号
- 电话：2706 6969
- 查询：>>按此<<
香港青年协会李兆基书院
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：28360至49970港元（中一至中六）
- 地址：天水围天葵路12号
- 电话：2146 1128
- 查询：>>按此<<
天水围香岛中学
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：6200至7950港元（中一至中六）
- 地址：天水围天晖路8号
- 电话：2650 0016
- 查询：>>按此<<
万钧伯裘书院
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：6660至48000港元（中一至中六）
- 地址：天水围天华路51号
- 电话：2448 2960
- 查询：>>按此<<
基督教香港信义会宏信书院
- 开办的国际课程：IB
- 25学年学费：78920至104880港元（中一至中六）
- 地址：元朗榄口村路25号
- 电话：8208 2092
- 查询：>>按此<<
香港浸会大学附属学校王锦辉中小学
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：44800至50320港元（中一至中六）
- 地址：沙田石门安睦里6号
- 电话：2637 2270
- 查询：>>按此<<
林大辉中学
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：42780至45130港元（中一至中六）
- 地址：沙田银城街25号
- 电话：2786 1990
- 查询：>>按此<<
培侨书院
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：32900至41400港元（中一至中六）
- 地址：大围大围新村路1号
- 电话：2602 3166
- 查询：>>按此<<
香港神托会培基书院
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：27150至48450港元（中一至中六）
- 地址：沙田小沥源路56号
- 电话：2345 4567
- 查询：>>按此<<
德信中学
- 开办的国际课程：没有
- 25学年学费：22000港元（中一至中六）
- 地址：马鞍山宁泰路27号
- 电话：2317 4339
- 查询：>>按此<<
李宝椿联合世界书院
- 开办的国际课程：IB（不设DSE课程）
- 25学年学费：110000港元（中一至中六）、宿费：214000港元
- 地址：沙田西沙路落禾沙里10号
- 电话：2640 0441
- 查询：>>按此<<
大埔三育中学
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：10800至12400港元（中一至中六）
- 地址：大埔大埔头径2号
- 电话：2665 3459
- 查询：>>按此<<
港青基信书院
- 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
- 25学年学费：50500至65000港元（中一至中六）
- 地址：东涌松逸街2号及第40区政府用地
- 电话：2988 8123
- 查询：>>按此<<
直资扩容｜获批/原则上10所获批小学
港大同学会小学
- 25学年学费：37870港元（小一至小六）
- 地址：柴湾怡盛街9号
- 电话：2202 3922
- 查询：>>按此<<
汉华中学
- 25学年学费：17640港元（小一至小六）
- 地址：小西湾富欣道3号
- 电话：2817 1746
- 查询：>>按此<<
岭南大学香港同学会小学
- 25学年学费：18380港元（小一至小六）
- 地址：深水埗白田街33号
- 电话：2776 8453
- 查询：>>按此<<
保良局林文灿英文小学
- 25学年学费：15450港元（小一至小六）
- 地址：土瓜湾上乡道24号/ 农圃道2号
- 电话：2712 1270/ 2755 7799
- 查询：>>按此<<
圣玛加利男女英文中小学
- 25学年学费：53570港元（小一至小六）
- 地址：深水埗深旺道33号
- 电话：2396 6675
- 查询：>>按此<<
播道书院
- 25学年学费：25000港元（小一至小六）
- 地址：将军澳至善街7号
- 电话：2366 1802
- 查询：>>按此<<
香港华人基督教联会真道书院
- 25学年学费：28600港元（小一至小六）
- 地址：将军澳岭光街5号
- 电话：2337 2126
- 查询：>>按此<<
香港浸会大学附属学校王锦辉中小学
- 25学年学费：44800港元（小一至小六）
- 地址：沙田石门安睦里6号
- 电话：2637 2277
- 查询：>>按此<<
培侨书院
- 25学年学费：30000港元（小一至小六）
- 地址：大围大围新村路1号
- 电话：2602 3166
- 查询：>>按此<<
基督教香港信义会宏信书院
- 25学年学费：80870至86190港元（小一至小六）
- 地址：元朗榄口村路25号
- 电话：8208 2092
- 查询：>>按此<<
