Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

直资扩容｜一文看清48所获批中小学 名单包括圣保罗男女/圣保禄/拔萃（附国际课程及学费资讯）

教育热话
更新时间：18:34 2026-03-02 HKT
发布时间：18:34 2026-03-02 HKT

直资扩容｜在2025年《施政报告》，提出以试点计划形式，容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数，透过自资入读模式，加大录取持学生签证的非本地学生。教育局上周在网上公布获批/原则上获批的48间中小学名单，共38间中学，10间小学，名单中不乏传统名校：拔萃男书院、拔萃女书院、圣保罗男女中学、圣保禄学校等。

增至每班最多37至45人

去年12月，教育局向全港直资学校发信，邀请申请于2026/27学年起实施「直资扩容」。教育局上月透露，共收到42份直资学校申请，经审慎评估后，全数符合要求并获批准。上周二（2月24日），教育局在网上公布获批/原则上获批的48间中小学名单，包括38间中学及10间小学，当中不乏传统名校，如拔萃男书院、拔萃女书院、圣保罗男女中学、圣保禄学校等，以及近年热门的直资学校，如港大同学会书院、香港浸会大学附属学校王锦辉中小学及林大辉中学。

参与学校可按申请调整班数或每班学生人数，以取录更多持学生签证的自资非本地生。一般直资小学及中学每班上限分别为33人及41人，「扩容」后可增至最多37人及45人。在获批/原则上获批的中学中，有9间设有IB课程，另14间提供IAL或GCE A-Level课程。

以下为参加「直资扩容」计划获批/原则上获批的学校名单。

直资扩容｜获批/原则上38所获批中学

圣保罗男女中学

  • 开办的国际课程：IB
  • 25学年学费：75900至123400港元（中一至中六）、宿费：74700至83000港元
  • 地址：中环麦当劳道33号及麦当劳道35号威豪阁附翼校舍
  • 电话：2523 1187
  • 查询：>>按此<<

圣保禄学校

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：30000至32000港元（中一至中六）
  • 地址：铜锣湾礼顿道140号
  • 电话：2576 1692 
  • 查询：>>按此<<

孔圣堂礼仁书院

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：5990港元（中一至中六）
  • 电话：2576 3415
  • 地址：铜锣湾加路连山道77号
  • 查询：>>按此<<

中华基督教会公理书院

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：19200至28700港元（中一至中六）
  • 地址：铜锣湾大坑径17号
  • 电话：2577 5778
  • 查询：>>按此<<

圣士提反书院

  • 开办的国际课程：IB
  • 25学年学费：74550至109200港元（中一至中六）、宿费：58030至82900港元
  • 地址：赤柱东头湾道22号
  • 电话：2813 0360
  • 查询：>>按此<<

港大同学会书院

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：46500至49200港元（中一至中六）
  • 地址：黄竹坑南风道9号
  • 电话：2870 8815
  • 查询：>>按此<<

汉华中学

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：18900港元（中一至中六）
  • 地址：小西湾富欣道3号
  • 电话：2817 1746
  • 查询：>>按此<<

苏浙公学

  • 开办的国际课程：IB（国际部开办）
  • 25学年学费：8390港元（中一至中六本地课程）、128000港元（国际部学费）
  • 地址：宝马山道20号
  • 电话：2570 2261 
  • 查询：>>按此<<

中华基金中学

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：20960至27930港元（中一至中六）
  • 地址：小西湾富欣道9号
  • 电话：2904 7322
  • 查询：>>按此<<

拔萃女书院

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：42000港元（中一至中六）、宿费：65000港元
  • 地址：佐敦道1号
  • 电话：2277 9100
  • 查询：>>按此<<

拔萃男书院

  • 开办的国际课程：IB
  • 25学年学费：63330至145090港元（中一至中六）、宿费：78400港元
  • 地址：旺角亚皆老街131号
  • 电话：2711 5191/ 2711 5192
  • 查询：>>按此<<

九龙三育中学

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：3060港元（中一至中六）
  • 地址：旺角界限街52号/ 诗歌舞街14号
  • 电话：2397 3181/ 2394 4081
  • 查询：>>按此<<

创知中学

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：5166至12730港元（中一至中六）
  • 地址：何文田公主道14号第一期(不包括6楼员工宿舍及南翼)及第二期校舍
  • 电话：2714 4115
  • 查询：>>按此<<

汇基书院(东九龙)

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：29800至37200港元（中一至中六）、宿费：46800港元
  • 地址：观塘利安里2号
  • 电话：2343 6677
  • 查询：>>按此<<
开办GCE A-Level/ IAL国际课程的基督教崇真中学。
开办GCE A-Level/ IAL国际课程的基督教崇真中学。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

开办IB国际课程的保良局颜宝玲书院。
开办IB国际课程的保良局颜宝玲书院。

基督教中国布道会圣道迦南书院

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：25900港元（中一至中六）
  • 地址：观塘利安里6号
  • 电话：2372 0033
  • 查询：>>按此<<

福建中学

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：24500至26340港元（中一至中六）
  • 地址：观塘振华道中学校舍
  • 电话：2578 1745
  • 查询：>>按此<<

慕光英文书院

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：2200至27000港元（中一至中六）
  • 地址：观塘功乐道55号
  • 电话：2341 2932
  • 查询：>>按此<<

英华书院

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：25300至58000港元（中一至中六）
  • 地址：深水埗英华街1号
  • 电话：2336 8838
  • 查询：>>按此<<

圣玛加利男女英文中小学

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：46770港元（中一至中六）
  • 地址：深水埗深旺道33号
  • 电话：2396 6675
  • 查询：>>按此<<

基督教崇真中学

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：42500至53150港元（中一至中六）
  • 地址：深水埗茘康街8号及新翼大楼
  • 电话：2728 8727 
  • 查询：>>按此<<

保良局颜宝铃书院 

  • 开办的国际课程：IB
  • 25学年学费：35200至96500港元（中一至中六）、宿费：14700至80000港元
  • 地址：土瓜湾崇安街26号
  • 电话：2462 3932
  • 查询：>>按此<<

优才(杨殷有娣)书院 

  • 开办的国际课程：IB
  • 25学年学费：39600至88550港元（中一至中六）
  • 地址：将军澳岭光街10号
  • 电话：2535 6867
  • 查询：>>按此<<

将军澳香岛中学

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：7750至12800港元（中一至中六）
  • 地址：将军澳勤学里4号
  • 电话：2623 3039 
  • 查询：>>按此<<

香港华人基督教联会真道书院

  • 开办的国际课程：IB
  • 25学年学费：32300至83680港元（中一至中六）
  • 地址：将军澳勤学里1号
  • 电话：2337 2123 
  • 查询：>>按此<<

保良局罗氏基金中学

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：19800至24000港元（中一至中六）
  • 地址：将军澳陶乐路8号
  • 电话：2701 8778
  • 查询：>>按此<<

万钧汇知中学

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：11610港元（中一至中六）
  • 地址：将军澳勤学里2号
  • 电话：2706 6969
  • 查询：>>按此<<

香港青年协会李兆基书院

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：28360至49970港元（中一至中六）
  • 地址：天水围天葵路12号
  • 电话：2146 1128
  • 查询：>>按此<<

天水围香岛中学

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：6200至7950港元（中一至中六）
  • 地址：天水围天晖路8号
  • 电话：2650 0016
  • 查询：>>按此<<

万钧伯裘书院

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：6660至48000港元（中一至中六）
  • 地址：天水围天华路51号
  • 电话：2448 2960
  • 查询：>>按此<<

基督教香港信义会宏信书院

  • 开办的国际课程：IB
  • 25学年学费：78920至104880港元（中一至中六）
  • 地址：元朗榄口村路25号
  • 电话：8208 2092
  • 查询：>>按此<<

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：44800至50320港元（中一至中六）
  • 地址：沙田石门安睦里6号
  • 电话：2637 2270 
  • 查询：>>按此<<

林大辉中学

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：42780至45130港元（中一至中六）
  • 地址：沙田银城街25号
  • 电话：2786 1990
  • 查询：>>按此<<

培侨书院

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：32900至41400港元（中一至中六）
  • 地址：大围大围新村路1号
  • 电话：2602 3166
  • 查询：>>按此<<

香港神托会培基书院

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：27150至48450港元（中一至中六）
  • 地址：沙田小沥源路56号
  • 电话：2345 4567
  • 查询：>>按此<<

德信中学

  • 开办的国际课程：没有
  • 25学年学费：22000港元（中一至中六）
  • 地址：马鞍山宁泰路27号
  • 电话：2317 4339
  • 查询：>>按此<<

李宝椿联合世界书院

  • 开办的国际课程：IB（不设DSE课程）
  • 25学年学费：110000港元（中一至中六）、宿费：214000港元
  • 地址：沙田西沙路落禾沙里10号
  • 电话：2640 0441
  • 查询：>>按此<<

大埔三育中学

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：10800至12400港元（中一至中六）
  • 地址：大埔大埔头径2号
  • 电话：2665 3459
  • 查询：>>按此<<

港青基信书院

  • 开办的国际课程：GCE A-Level/ IAL
  • 25学年学费：50500至65000港元（中一至中六）
  • 地址：东涌松逸街2号及第40区政府用地
  • 电话：2988 8123
  • 查询：>>按此<<

直资扩容｜获批/原则上10所获批小学

港大同学会小学

  • 25学年学费：37870港元（小一至小六）
  • 地址：柴湾怡盛街9号
  • 电话：2202 3922
  • 查询：>>按此<<

汉华中学 

  • 25学年学费：17640港元（小一至小六）
  • 地址：小西湾富欣道3号
  • 电话：2817 1746
  • 查询：>>按此<<

岭南大学香港同学会小学

  • 25学年学费：18380港元（小一至小六）
  • 地址：深水埗白田街33号
  • 电话：2776 8453
  • 查询：>>按此<<

保良局林文灿英文小学

  • 25学年学费：15450港元（小一至小六）
  • 地址：土瓜湾上乡道24号/ 农圃道2号
  • 电话：2712 1270/ 2755 7799
  • 查询：>>按此<<

圣玛加利男女英文中小学

  • 25学年学费：53570港元（小一至小六）
  • 地址：深水埗深旺道33号
  • 电话：2396 6675
  • 查询：>>按此<<

播道书院

  • 25学年学费：25000港元（小一至小六）
  • 地址：将军澳至善街7号
  • 电话：2366 1802
  • 查询：>>按此<<

香港华人基督教联会真道书院 

  • 25学年学费：28600港元（小一至小六）
  • 地址：将军澳岭光街5号
  • 电话：2337 2126
  • 查询：>>按此<<

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学

  • 25学年学费：44800港元（小一至小六）
  • 地址：沙田石门安睦里6号
  • 电话：2637 2277
  • 查询：>>按此<<

培侨书院

  • 25学年学费：30000港元（小一至小六）
  • 地址：大围大围新村路1号
  • 电话：2602 3166
  • 查询：>>按此<<

基督教香港信义会宏信书院

  • 25学年学费：80870至86190港元（小一至小六）
  • 地址：元朗榄口村路25号
  • 电话：8208 2092
  • 查询：>>按此<<

延伸阅读：

直资议会伙港大助非本地生来港升学 涵盖校长推荐入学计划等5措施

42校申请新学年「直资扩容」 全数获教局批准

 

最Hit
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
11小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
00:41
伊朗局势｜美军三架F-15战机坠落科威特 出事原因美伊说法不一
即时国际
22分钟前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱美军三架F-15战机坠落科威特 伊朗认责但美方称友军「误击」︱不断更新
即时国际
43分钟前
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
8小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
7小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
9小时前
伊朗对阿联酋发动袭击。 美联社
伊朗导弹反击｜革命卫队称美军已逾560人死伤 中情局6高官亡
即时国际
4小时前
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
影视圈
5小时前
伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通
伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通
影视圈
3小时前
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
时事热话
6小时前