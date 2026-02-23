Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「葵芳」蔡蕙琪凭贺岁片爆红 母校演艺学院下月办开放日

2026-02-23
2026-02-23

贺岁片《夜王》上映至今（截至22日）票房已冲破4500万，饰演「葵芳」一角的蔡蕙琪，凭搞笑乡音及自然演技，成功抢镜「爆红」。现实中的她，原来受过正统戏剧训练，她在2019年毕业于香港演艺学院戏剧艺术学士（荣誉）学士课程（主修表演），曾夺得「杰岀演员奖」，其后加入中英剧团成为注团演员，演技备受肯定。她的母校演艺学院，将于3月8日举行开放日，届时湾仔本部及位于薄扶林的伯大尼古迹校园将同步开放，并呈献逾百场由6大学院师生制作的免费表演艺术活动，对表演艺术有兴趣的同学，可于当日亲身体验校园氛围，探索未来升学的可能。

５范畴选主修科

事实上，香港演艺学院戏剧学院培育出不少活跃于剧场、电视及电影界的优秀演员。除蔡蕙琪外，风车草剧团创办人之一汤骏业、著名主持及演员梁祖尧、近年在大银幕表现出色的韦罗莎、本地知名演员王祖蓝、赖慰玲等，均为学院戏剧艺术校友，为本地演艺界培育不少人才。

至于4年制的戏剧艺术（荣誉）学士课程，在2012年才开办，成为不少热爱艺术及舞台表演的同学进修平台。课程除提供专业技巧培训外，更融入表演艺术赏析、艺术历史、人文学科及语言等元素，教授戏剧发展的理论知识，以及西方与亚洲传统及当代剧场技巧。

同学可在5个范畴选择主修课程，包括：戏剧表演、音乐剧表演、应用剧场、导演及剧场构作。其中戏剧表演课程，强调专业系统化的表演训练，透过正规课堂学习，结合当代或经典戏剧制作实践，让学生逐步探索及琢磨演技，并鼓励他们自主创作，培养对表演实践的研究能力。

在入学要求方面，根据香港演艺学院资料，申请者须具表演潜质、对戏剧有浓厚兴趣，并能说流利广东话及阅读中文。符合学院基本入学资格（包括英语要求）及香港中学文凭考试成绩（中文及英文3级或以上、数学2级或以上、公民与社会发展科达标、加一科选修科2级或以上）或同等学历者，将获邀参加入学试。此外，甄选还依据演艺制作经验、推荐信及个人志向书等。

以戏剧表演为例，入学试分为3阶段。申请者需在首阶段演绎1分钟独白、演唱1分钟歌曲（不能有伴奏及伴唱音乐），以及1分钟形体动作，如舞蹈、武术等。 第2阶段入学试，申请者需演绎一段由校方即场提供的定稿独白、一段自行准备的1分钟独白及演唱1分钟歌曲。最后阶段入学试，申请者需演绎一段由校方预先提供的定稿独白、1分钟形体动作，如舞蹈、武术等，以及面谈。  

有兴趣报读香港演艺学院的同学，可透过参加开放日，亲身感受校园氛围。当日活动丰富，包括中乐及西乐音乐会、音乐剧、戏剧、中国戏曲选段、舞蹈体验课；公众更可探索电影制作过程、参与虚拟制作、观赏学生短片，以及可走入后台欣赏布景、道具、服装，体验科艺制作，并与舞台及项目管理人员对谈；另设互动AI实践工作坊及图书馆个人化电影推荐等。活动免费入场，毋须报名。

演艺学院开放日2026

  • 日期：2026年3月8日（星期日）
  • 时间：10：00时至17：00时（湾仔本部）；
  • 13：00时至18：00时（伯大尼古迹校园）*
  • 地址：湾仔告士打道1号（湾仔本部）
  • 备注：提供免费专车往返湾仔本部及薄扶林伯大尼古迹校园，额满即止。
  • 网址：>>按此<<

