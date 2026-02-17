Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金多宝｜钟雪莹母校蒙民伟书院多学者校友 校长倡「民伟人」放眼世界（附升中面试贴士）

教育热话
更新时间：12:00 2026-02-17 HKT
发布时间：12:00 2026-02-17 HKT

在农历新年入戏院睇贺岁片，已成为不少港人的指定动作。由导演翁子光首次执导贺岁喜剧电影《金多宝》上映至今，口碑不错，笑中有泪。女主角由曾获第61届金马奖最佳女主角的钟雪莹担纲演出。现实中，她中学毕业于中华基督教会蒙民伟书院。该校校友除影后钟雪莹外，不乏教育界精英；去年更有3位同学成功考入香港大学医学院。校长吕以敏接受《星岛教育》访问时表示，校友能够在不同领域发挥所长，与学校长期鼓励学生参与境外活动有密切关系。每年3月是升中自行分配学位面试旺季，吕以敏亦特别分享面试贴士，协助家长及小六学生做好准备。

自主学习为主轴

位于观塘区的中华基督教会蒙民伟书院，创校至今已52年，是「全开英文班」中学。学校秉持「学生为本」的教育理念，致力促进学生在灵、德、智、体、群、美各方面的均衡发展。在教学上，学校一向重视自主学习，引导学生成为主动的知识建构者。吕以敏指出，「自主学习一直是学校教学理念的基石与主轴，其后我们逐步加入电子学习、跨学科学习等元素，目前正计划融入AI元素，并将AI教育列入恒常课程。」

该校校友除钟雪莹外，也遍布不同界别，当中包括：迦密主恩中学校长徐家贤、基督教香港信义会宏信书院总校长林克忠、香港公务员学院院长郭荫庶、香港恒生大学决策科学学院副院长（产学合作与本科课程）巫耀荣、香港理工大学专业进修学院院长陈继宇等等，可谓人才辈出。去年更有3位同学成功考入香港大学医学院，成绩令人欣喜。

吕以敏认为，学生不仅在学科成绩上具竞争力，学校更提供充足机会与空间，让他们发挥所长、追求自我潜能。「我们称学生为『民伟人』，期望每位『民伟人』都具备学养、服务、感恩的特质。」因此，学校过往曾组织多项本地及海外服务社区计划。例如，早年有学生策划前往斯里兰卡做义工，先与当地居民一起制作肥皂，再带回香港于市集义卖，所得款项捐赠当地兴建村庄，意义深远。

吕以敏强调，「我们非常鼓励学生放眼世界，因此不少活动都在海外进行，例如与英国中学生交流、上海象棋比赛、湖南匹克球比赛、比利时跳绳比赛等。学生既能增长知识，又可扩阔视野，最终回馈学校及社区。」不少校友日后担任校长、学院院长等要职，与学校的教育理念息息相关。

注重面试态度　轻松应对最重要

今年，该校中一自行分配学位阶段最多提供40个学额。面试定于3月21日举行，成功申请者将于3月31日透过电邮或电话收到正式通知。吕以敏特别分享以下面试贴士。

「申请者最好以轻松的态度面对面试，不要过分紧张，才能自如回应。」她续指，面试将以英语及粤语进行，内容均为小六程度认知。「我们会特别观察考生是否有眼神接触；遇到难题时，会否尝试作答，以及作答的态度与反应，都是评分重点。」

记者：苏丽珊
图片由学校提供

