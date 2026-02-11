年宵花市2026｜中学生摆年宵 热卖马年公仔、歌词潮语匙扣

农历新年年宵市场今日（11日）正式开锣，全港最大的维多利亚公园年宵市场，成为中学生实践营商理念的热点。今年至少有10个摊档由中学生及大学生主理，大部分以生肖「马」为主题，学生们将马造型融入马铃薯公仔、MBTI性格类型（I人、E人），创意十足；更有不少匙扣以大热歌词、潮语制作，例如「天命最高」、「眼泪若嫌多」、「DOPE」等，充满玩味性！

年宵花市2026｜香港联校学生会联盟

联校中学学生会组织「香港联校学生会联盟（HKJSASU）」今年首度联同多间中学、合共50名学生参与维园年宵，档名取为「囍马」。「囍」寓意双喜临门，祝愿大家新一年平安顺利、好运连连；同时与「起码」谐音，巧妙玩「食字」，别具心思。该档主打学生原创设计的马年公仔，灵感来自马铃薯，造型于传统马年摆设不同。此外，学生亦推出Gen Z潮语匙扣，包括「DOPE」、「CUTE」、「STFU」、「WDYM」、「IDFC」等，当朋友说话含糊不清时，只需拿出匙扣，便可幽默「代替」回应，趣味十足。

档号：63至64号

年宵花市2026｜显理中学

疫情后连续第３年参与维园年宵的显理中学，一如既往将销售盈利全数拨入校内「显爱基金」，资助清贫学生。今年学校动员中四、中五商科66位同学负责统筹，中一至中三共172位同学则在摊档实地体验销售工作。档名「梦想驿站」，寄语香港人保持梦想，努力活好每一天。主打产品为学生设计的马揽枕，枕上印有文科生创作的诗句，充满温暖意义。另外，学生选取热门歌词如「天命最高」、「眼泪若嫌多」，以小巴牌字体印制匙扣，特别吸引年轻顾客。

档号：40至41号

年宵花市2026｜香港中文大学校友会联会张煊昌中学

香港中文大学校友会联会张煊昌中学过去曾在元朗年宵摆档，今年首次「进军」维园，组织中三至中六共100位学生参与。以马为主题外，更融入当下年轻人熟悉的MBTI性格元素。学生观察到，如今认识新朋友不再问「你是甚么星座？」，而是直接问「你是I人还是E人？」，简单又有效。因此，他们推出马造型的I人、E人公仔，以及由校长梁国豪提议、学生自行设计并以立体打印制作的匙扣，内容同样围绕MBTI，例如「无底线好人ENFJ」、「搅搅震高手ESFP」等，究竟大家会选哪一款？

档号：96号

年宵花市2026｜香港中国妇女会中学

参与维园年宵13年的香港中国妇女会中学，可谓场内「学界前辈」。今年由20位中四及中五经济学会、会计学会学生联手统筹及销售，家长教师会家长义工亦在场协助。3位中五同学表示，今年农历新年落在2月，由9开始筹备，时间充裕，期望盈利达50%。档名「马上妇起来」，产品亦以此为主题。当中包括学生设计，印有校长、主任及老师画像的啤牌，另有印上学生心声的透明资料夹，以及马年利是封等，兼具意义及实用性。

档号：22号

年宵花市2026｜香港理工大学

除了中学生，大学生亦积极参与。今年香港理工大学电子计算学系、屋宇设备工程学系、工业及系统工程学系学生首度合作，档名「电紫马房」充满科幻趣味。他们售卖自家设计的T-shirt及帽仔，T-shirt设计概念参考《新世纪福音战士》，背面印上与打麻雀相关的趣味字句。此外，客人可在场内求签，签文由学生原创，融合日本传统签文的玩味风格，增添互动乐趣。

档号：172号

维园年宵市场开放时间

2月11及12日：上午8时至翌日凌晨12时

2月13至15日：上午8时至翌日凌晨1时

2月16日上午8时至2月17日上午7时

记者、摄影：苏丽珊

